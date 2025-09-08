PODCAST CANLI YAYIN

Başakşehir Nuri Şahin ile görüşmelere başladı

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Yönetim, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin ile görüşmelere başladı.

Başakşehir Nuri Şahin ile görüşmelere başladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. 2023-24 sezonu başında göreve getirilen genç teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu vedalaşıldığı açıklandı.

Başakşehir yönetimi, Atan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına hız verdi.

Turuncu-lacivertlilerin, son olarak Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Başakşehir'in, kısa süre içinde Nuri Şahin'i takımın başına getirmesi bekleniyor.

Başakşehir Çağdaş Atan ile yolların ayırdı!

