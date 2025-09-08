PODCAST CANLI YAYIN

Başakşehir Çağdaş Atan ile yolların ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir'de 2023-24 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Turuncu-lacivertli kulüp şu açıklamada bulundu:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

Bu sezon Süper Lig'de Gaziantep FK'de İsmet Taşdemir, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve son olarak Başakşehir'de Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de böylece görevine son verilen teknik direktör sayısı 4'e yükseldi.Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

