Galatasary'adn Christos Tzollis bombası!

Transfer döneminin son günlerinde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, sürpriz bir isme yöneldi. Sarı-kırmızılıların, Club Brugge forması giyen Christos Tzolis için devreye girdiği öne sürüldü.

23 yaşındaki Yunan futbolcunun, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı sonrası listeye eklendiği iddia edildi. Süper Lig'de yabancı transfer hakkı bulunan Galatasaray'ın, Tzolis için 20-25 milyon euro seviyelerinde bir bedeli gözden çıkarabileceği aktarıldı.

Christos Tzolis (EPA)Christos Tzolis (EPA)

TZOLİS GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Christos Tzolis Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Transfer döneminin son saatlerinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Christos Tzolis (REUTERS)Christos Tzolis (REUTERS)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tzolis, bu sezon Club Brugge formasıyla 10 maçta görev aldı. Başarılı kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.

Christos Tzolis (AFP)Christos Tzolis (AFP)

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Tzolis'in, Belçika ekibi Club Brugge ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!

