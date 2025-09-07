23 yaşındaki Yunan futbolcunun, Barış Alper Yılmaz'ın olası ayrılığı sonrası listeye eklendiği iddia edildi. Süper Lig'de yabancı transfer hakkı bulunan Galatasaray'ın, Tzolis için 20-25 milyon euro seviyelerinde bir bedeli gözden çıkarabileceği aktarıldı.
TZOLİS GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Christos Tzolis Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Transfer döneminin son saatlerinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Tzolis, bu sezon Club Brugge formasıyla 10 maçta görev aldı. Başarılı kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.