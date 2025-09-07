PODCAST CANLI YAYIN

Athletic Bilbao tarihinde ilk Türk!

Futbol dünyasının köklü kulüplerinden Athletic Bilbao, tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi, Stuttgart’ın genç orta saha oyuncusu Efe Korkut transferinde sona geldi.

Giriş Tarihi:
Athletic Bilbao tarihinde ilk Türk!

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, La Liga temsilcisi, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın.
San Sebastian doğumlu olan Efe Korkut, daha önce Real Sociedad altyapısında da forma giymişti. Genç oyuncu aynı zamanda Türkiye'de uzun yıllar futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış Tayfun Korkut'un oğlu.

Efe Korkut (X)Efe Korkut (X)

ATHLETIC BILBAO'NUN TRANSFER POLİTİKASI

1912'den bu yana yalnızca Bask Bölgesi'nde doğan veya yetişen futbolcuları transfer eden Athletic Bilbao, bu politikasıyla dünya futbolunda ayrı bir yere sahip.
Efe Korkut'un San Sebastian doğumlu olması, transfer kriterlerini karşılamasını sağladı. Bu hamle gerçekleşirse, genç futbolcu kulüp tarihinde forma giyen ilk Türk oyuncu olacak.

Efe Korkut (Transfermarkt)Efe Korkut (Transfermarkt)

EFE KORKUT'UN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Stuttgart U19 formasıyla 31 maça çıkan Efe Korkut, takımına 7 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.
Gösterdiği performans, Athletic Bilbao'nun transferdeki kararlılığında önemli rol oynadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Türkiye - İtalya | CANLI
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor