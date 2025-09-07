Athletic Bilbao tarihinde ilk Türk!

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, La Liga temsilcisi, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. San Sebastian doğumlu olan Efe Korkut , daha önce Real Sociedad altyapısında da forma giymişti. Genç oyuncu aynı zamanda Türkiye'de uzun yıllar futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış Tayfun Korkut 'un oğlu.

Efe Korkut (X)

ATHLETIC BILBAO'NUN TRANSFER POLİTİKASI

1912'den bu yana yalnızca Bask Bölgesi'nde doğan veya yetişen futbolcuları transfer eden Athletic Bilbao, bu politikasıyla dünya futbolunda ayrı bir yere sahip.

Efe Korkut'un San Sebastian doğumlu olması, transfer kriterlerini karşılamasını sağladı. Bu hamle gerçekleşirse, genç futbolcu kulüp tarihinde forma giyen ilk Türk oyuncu olacak.