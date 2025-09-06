Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i

PODCAST CANLI YAYIN

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'na 3-2'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan Türkiye, ikinci maçında İspanya'yı ağırlıyor. Milliler, ikinci randevudan da zaferle ayrılıp rakibini 71 yıl sonra yenip puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Vincenzo Montella zorlu sınav öncesinde kararını verdi ve Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i netleşti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı ağırlayacak. Mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

MAÇA İNGİLİZ DÜDÜK

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. 4. hakem ise Chris Kavanagh olacak.

DİĞER MAÇ GÜRCİSTAN'DA

Türkiye, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. İspanya ise Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Boğalar, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler de ikinci sırada. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı yok.

Grubun diğer maçında Gürcistan ile Bulgaristan yarın TSİ 16.00'da Tiflis'te karşı karşıya gelecek.

RAKİP SON AVRUPA ŞAMPİYONU

İspanya, geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Türkiye ise aynı turnuvada çeyrek finale yükselmiş, bu turda Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak elenmişti.

SON GALİBİYET 71 YIL ÖNCE

Türkiye, İspanya karşısındaki 11 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi. Bu tarihi galibiyet, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık skorla elde edildi.

8 MAÇTA KAZANAMADI

Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından İspanya ile oynadığı 8 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Rakibine 5 kez yenilip 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

12. RANDEVU

Türkiye ile İspanya, yarın 9 yıl aradan sonra 12. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar oynanan 11 maçta Türkiye 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Ay-yıldızlılar, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

2016'DA FARKLI MAĞLUBİYET

İki takım en son, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup aşamasında karşılaştı. Fransa'daki mücadeleyi İspanya 3-0 kazandı. Golleri Alvaro Morata (2) ve Nolito kaydetti.

1954'TE TARİHİ KURA

Türkiye, 1954 Dünya Kupası finallerine kura ile gitmişti. Elemelerde İspanya'ya deplasmanda 4-1 kaybeden milliler, İstanbul'da 1-0 kazandı. Roma'da oynanan üçüncü maç 2-2 sona erince, finallere gidecek ülke kura ile belirlendi. İtalyan çocuk Luigi Franco Gemma'nın çektiği kura sonucu Türkiye, tarihte ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandı.

EKSİKLER

Türkiye'de Barış Alper Yılmaz, Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İspanya karşısında forma giyemeyecek.

İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Vincenzo Montella, rakibi karşısında 71 yıl sonra kazanmak isteyen Bizim Çocuklar'ın ilk 11'ini belirledi.

İtalyan çalıştırıcının sahaya Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yüksek, Arda, Kenan ve Kerem'i sürmesi bekleniyor.

İspanya'nın muhtemel 11'i ise Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams

