Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı ağırlayacak. Mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.
MAÇA İNGİLİZ DÜDÜK
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. 4. hakem ise Chris Kavanagh olacak.
DİĞER MAÇ GÜRCİSTAN'DA
Türkiye, gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. İspanya ise Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Boğalar, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler de ikinci sırada. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı yok.
Grubun diğer maçında Gürcistan ile Bulgaristan yarın TSİ 16.00'da Tiflis'te karşı karşıya gelecek.