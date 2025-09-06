Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i

RAKİP SON AVRUPA ŞAMPİYONU İspanya, geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Türkiye ise aynı turnuvada çeyrek finale yükselmiş, bu turda Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak elenmişti.

SON GALİBİYET 71 YIL ÖNCE Türkiye, İspanya karşısındaki 11 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi. Bu tarihi galibiyet, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık skorla elde edildi.

8 MAÇTA KAZANAMADI Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından İspanya ile oynadığı 8 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Rakibine 5 kez yenilip 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

12. RANDEVU Türkiye ile İspanya, yarın 9 yıl aradan sonra 12. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar oynanan 11 maçta Türkiye 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ay-yıldızlılar, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.