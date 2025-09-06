İspanya Türkiye maçına hazır

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda, teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

De la Fuente, saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptıktan sonra çalışma başladı. Futbolcular bu bölümde ısınma, koşu ve pas antrenmanları gerçekleştirdi.

TAKTİK ÇALIŞMA KAPALI KAPILAR ARDINDA

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasına yönelik taktik hazırlıkların yapıldığı kaydedildi. Kritik mücadele, yarın saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.