İspanya Türkiye maçına hazır

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Türkiye’ye konuk olacak İspanya Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda, teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

De la Fuente, saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptıktan sonra çalışma başladı. Futbolcular bu bölümde ısınma, koşu ve pas antrenmanları gerçekleştirdi.

TAKTİK ÇALIŞMA KAPALI KAPILAR ARDINDA

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasına yönelik taktik hazırlıkların yapıldığı kaydedildi. Kritik mücadele, yarın saat 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

