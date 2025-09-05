Milli maç ne zaman? Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı , 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir sınav için sahaya çıkıyor. Peki Türkiye- İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'te İspanya'yı konuk edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Karşılaşma, TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

(Kaynak: AA)

A MİLLİ TAKIM KONYA'DA 9. RANDEVUDA

Ay-yıldızlılar, İspanya karşısında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 9. kez sahaya çıkacak. Milliler, burada oynadığı 8 maçtan sadece 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı. 2014 yılında açılan ve 42 bin kişilik kapasiteye sahip statta bugüne kadar 8'i resmi, 1'i özel olmak üzere toplam 9 maça çıkan Türkiye, rakip filelere 15 gol bırakırken kalesinde 7 gol gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, son 10 yılda milli takımın heyecan dolu zaferlerine sahne olan statlar arasında yer alıyor.