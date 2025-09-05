PODCAST CANLI YAYIN

Milli maç ne zaman? Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç takvimi 2025 araştırılırken, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye-İspanya maçı ne zaman olduğu merak ediliyor. Gürcistan karşısında aldığı galibiyetle moral bulan milliler, grubun favorilerinden İspanya’yı Konya’da ağırlayacak. Peki milli maç ne zaman? Türkiye-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir sınav için sahaya çıkıyor. Peki Türkiye-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'te İspanya'yı konuk edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Karşılaşma, TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KONYA'DA 9. RANDEVUDA

Ay-yıldızlılar, İspanya karşısında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 9. kez sahaya çıkacak. Milliler, burada oynadığı 8 maçtan sadece 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı. 2014 yılında açılan ve 42 bin kişilik kapasiteye sahip statta bugüne kadar 8'i resmi, 1'i özel olmak üzere toplam 9 maça çıkan Türkiye, rakip filelere 15 gol bırakırken kalesinde 7 gol gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, son 10 yılda milli takımın heyecan dolu zaferlerine sahne olan statlar arasında yer alıyor.

E GRUBU PUAN DURUMU

Şu ana kadar grupta puan durumu şöyle:

İspanya – 3 puan

Türkiye – 3 puan

Gürcistan – 0 puan

Bulgaristan – 0 puan

Bir Sonraki Milli Ara Ekim'de

A Milli Takım, İspanya maçının ardından Ekim ayında üçüncü ve dördüncü maçlarını oynayacak. 11 ve 14 Ekim tarihlerinde sırasıyla Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

