PODCAST CANLI YAYIN

Lionel Messi'den veda açıklaması!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026'nın son Dünya Kupası olacağını ve bir daha ülkesinde maç oynamayacağını söyledi.

Giriş Tarihi:
Lionel Messi'den veda açıklaması!
Conmebol Dünya Kupası eleme maçında Venezuela'yı konuk eden Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Maçın yıldızı Lionel Messi, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ev sahibi takıma galibiyeti ve 3 puanı getiren golleri; 39 ile 80. dakikalarda Lionel Messi ve 76. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Dünya futbolunun yıldızı, 2026 Dünya Kupası'nın büyük ihtimalle son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve ülkesinde bir daha resmi maç oynamayacağını açıkladı.

Lionel MessiLionel Messi

LIONEL MESSI'NİN AÇIKLAMALARI

Umut ve heyecan dolu olduğunu belirten Messi, "Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum." dedi.

ÜLKESİNDE SON MAÇ

Ülkesinde son maçına çıktığının altını çizen 38 yaşındaki isim, "Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona'da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü." sözlerini sarf etti.

Vincenzo Montelladan Gürcistan zaferi sonrası polemik yanıtıVincenzo Montelladan Gürcistan zaferi sonrası polemik yanıtı
Vincenzo Montella'dan Gürcistan zaferi sonrası polemik yanıtı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP kaynar kazan! Özel'in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
Türkiye'yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'den itiraz: YSK'ya başvurdular
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
Hilal Özdemir'in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay: Aracını durdurmadan...
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevap yakınını şoka uğrattı
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
KOSGEB destekleriyle iş kurmak ve büyütmek artık daha kolay: Milyonlarca liralık kaynak hazır
Filenin Sultanları tarih yazarak yarı finalde! Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri: 3-1 | MAÇ SONUCU
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi