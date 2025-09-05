Fenerbahçe'de Emre Mor gerçeği

Bu süreçte kadroda yer bulamayan bir diğer isim ise Emre Mor oldu. 2023/24 sezonunun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te, 2024/25 sezonunun başını ise Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor'un Fenerbahçe formasıyla resmi olarak sahaya çıktığı son karşılaşma, 28 Ocak 2024'te Ankaragücü'ne karşı oynanan Süper Lig maçıydı.

Son olarak Diego Carlos'un Como'ya, Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e ve Dominik Livakovic'in Girona'ya kiralanmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerde ayrılık rüzgârı esmeye başladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, sadece yeni gelecek oyuncular değil mevcut kadrodaki isimlerin durumu da netleşmeye başlıyor.

Emre Mor

NE KADRODA NE PLANLARDA

Emre Mor, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşaması için UEFA'ya bildirdiği kadroda da kendine yer bulamadı. Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder gibi isimlerle birlikte Emre Mor da Avrupa listesi dışında bırakıldı.

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Emre Mor'a şu ana kadar hiçbir kulüpten resmi teklif gelmediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair kararını henüz vermedi.