PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe mesajı

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ismi ön plana çıkıyor. İtalyan çalıştırıcı, "Bu takımı ilk yılımda şampiyon yaparım" diyerek iddiasını ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe mesajı

Jose Mourinho'nun ayrılığıyla birlikte teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de, futbol direktörü Devin Özek'in yönetime sunduğu adaylar arasında dikkat çeken bir isim yer alıyor: Domenico Tedesco.

İtalyan asıllı Alman teknik direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe projesine oldukça sıcak bakıyor. 39 yaşındaki teknik adamın, sarı-lacivertli yönetime verdiği mesajda iddialı ifadeler kullandığı belirtildi.

Domenico TedescoDomenico Tedesco
"İLK YIL ŞAMPİYON YAPARIM"

Habere göre Tedesco, "Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı. Bu kadroyla net bir şekilde 4-2-3-1 oynanır" ifadelerini kullanarak hem oyun sistemini hem de hedefini net şekilde ortaya koydu.

Tedesco'nun, kariyerinde henüz sıçrama noktası olarak gördüğü başarıyı tam anlamıyla yakalayamadığını düşündüğü ve bu yüzden Fenerbahçe gibi büyük bir camiada görev alma fikrine son derece heyecanla yaklaştığı belirtiliyor.

Fenerbahçeye Real Madridden 2 yıldız birden!Fenerbahçeye Real Madridden 2 yıldız birden!
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: "3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak"
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Okullara kayıt sırasında zorunlu bağış var mı? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: "Kimse benden para istiyorlar diyemez"
Trump Pentagon'un ismini değiştiriyor! Beyaz Saray işareti verdi: Kritik imza bugün atılacak
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Teknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusu
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
Türkiye'yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'nin itirazı sonrası gözler YSK'da
Müge Anlı Birol Dovanbek'in öldüğü savaş alanına dönmüş otel odasını görüntüledi! Kan donduran detaylar
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: "Bu dava siyasi değil"
Atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı setinden ilk kareler!
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Meteoroloji saat verdi: 16 il listede! Toz taşınımı ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa'ya tehdit: Hedef olursunuz
ASSAN Group’a yeni operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Süt Kardeşler’in Bihter’i artık 74 yaşında! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi son haliyle şaşkına çevirdi