Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe mesajı

Domenico Tedesco

"İLK YIL ŞAMPİYON YAPARIM"

Habere göre Tedesco, "Ben ilk yıl şampiyon yaparım bu takımı. Bu kadroyla net bir şekilde 4-2-3-1 oynanır" ifadelerini kullanarak hem oyun sistemini hem de hedefini net şekilde ortaya koydu.

Tedesco'nun, kariyerinde henüz sıçrama noktası olarak gördüğü başarıyı tam anlamıyla yakalayamadığını düşündüğü ve bu yüzden Fenerbahçe gibi büyük bir camiada görev alma fikrine son derece heyecanla yaklaştığı belirtiliyor.