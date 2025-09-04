PODCAST CANLI YAYIN

Wagner Pina'dan Trabzonspor'a şok! Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor’da bu sezonun önemli isimlerinden Wagner Pina, Samsunspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bordo-mavili ekipte sağ bek sorunu yeniden gündeme geldi.

Mücadelenin ilk yarısında arka adalesinden sakatlanan Pina, sahayı terk etti. Onun yerine sağ beke Mustafa Eskihellaç geçti, boşalan mevkiyi ise Arif doldurdu. Ancak iki futbolcunun çabasına rağmen Pina'nın eksikliği takımın oyun dengesini olumsuz etkiledi.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞEMİYOR

Gelen ilk bilgilere göre, Pina'nın sakatlığı ciddi görünüyor. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN DA ÇIKARILDI

Yaşadığı sakatlığın ardından Wagner Pina, kulübüyle birlikte bulunduğu milli takım kadrosundan da çıkarıldı. Bordo-mavili ekip, yıldız oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Benjamin Bouchouari Trabzonspor'da! İşte bonservis bedeli

