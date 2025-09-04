Wagner Pina'dan Trabzonspor'a şok! Fenerbahçe maçında yok

Mücadelenin ilk yarısında arka adalesinden sakatlanan Pina, sahayı terk etti. Onun yerine sağ beke Mustafa Eskihellaç geçti, boşalan mevkiyi ise Arif doldurdu. Ancak iki futbolcunun çabasına rağmen Pina'nın eksikliği takımın oyun dengesini olumsuz etkiledi.
FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞEMİYOR
Gelen ilk bilgilere göre, Pina'nın sakatlığı ciddi görünüyor. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN DA ÇIKARILDI
Yaşadığı sakatlığın ardından Wagner Pina, kulübüyle birlikte bulunduğu milli takım kadrosundan da çıkarıldı. Bordo-mavili ekip, yıldız oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ediyor.