FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 4 Eylül Perşembe kimin maçı var, saat kaçta?

FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü birçok takım sahada olacak. Günün maç programı ve saatleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki bu akşam hangi milli takım sahaya çıkıyor, kritik karşılaşmalar saat kaçta başlıyor? İşte merak edilen detaylar…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur
14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)
16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)
19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963
21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV 8)
21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21.45 Slovakya-Almanya