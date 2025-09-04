PODCAST CANLI YAYIN

FIFA Dünya Kupası Elemeleri | 4 Eylül Perşembe kimin maçı var, saat kaçta?

FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan 4 Eylül Perşembe günü kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverler “Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta başlayacak?” sorularını araştırıyor. Kritik mücadelelerin oynanacağı gecede, birçok takım sahaya çıkacak. İşte 4 Eylül Perşembe günü maç programı ve saatleri…

FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü birçok takım sahada olacak. Günün maç programı ve saatleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki bu akşam hangi milli takım sahaya çıkıyor, kritik karşılaşmalar saat kaçta başlıyor? İşte merak edilen detaylar…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)

16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)

19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963

21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu

19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV 8)

21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda

21.45 Slovakya-Almanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

19.00 Litvanya-Malta

21.45 Hollanda-Polonya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

17.00 Kazakistan-Galler

21.45 Lihtenştayn-Belçika

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

19.00 Gine Bissasu-Sierra Leone

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu

19.00 Angola-Libya

19.00 Mauritius-Yeşil Burun Adaları

22.00 Kamerun-Esvatini

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu

22.00 Cezayir-Botsvana

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

19.00 Sao Tome Ve Principe-Ekvator Ginesi

22.00 Tunus-Liberya

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu

16.00 Çad-Gana

19.00 Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti

22.00 Mali-Komorlar

