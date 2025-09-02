Jota Silva'ya Türkiye transferi kapısı açıldı

Dünya futbolunda çoğu ligde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, transfer hikayeleri de gündeme düşmeye başladı.



Sporting Lizbon, Jota Silva transferinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



1 DAKİKALIK GECİKME TRANSFERİ BİTİRDİ



Botafogo ile anlaşması iptal olan Jota Silva için Sporting devreye girdi. Portekiz ekibi, Nottingham Forest'a 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu içeren teklifte bulundu. İngiliz kulübü bu öneriyi 23.00'ten sonra kabul etti.



EVRAKLAR 23.45'TE GELDİ



Taraflar arasındaki evrak alışverişi zamanla yarışa döndü. Sporting belgeleri lige e-posta yoluyla gönderse de tüm dosyalar Alvalade'ye 23.45'ten sonra ulaştı. Evrakların tamamlanması ve gönderimi ise 00.01'i buldu.