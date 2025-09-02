PODCAST CANLI YAYIN

Jota Silva'ya Türkiye transferi kapısı açıldı

Sporting, Jota Silva transferinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. FIFA sistemine oyuncu kaydedilmiş olmasına rağmen Portekiz Ligi'ne gönderilen lisans evrakları 00.01'de ulaştı ve transfer geçersiz sayıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Jota Silva'ya Türkiye transferi kapısı açıldı

Dünya futbolunda çoğu ligde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, transfer hikayeleri de gündeme düşmeye başladı.

Sporting Lizbon, Jota Silva transferinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

1 DAKİKALIK GECİKME TRANSFERİ BİTİRDİ

Botafogo ile anlaşması iptal olan Jota Silva için Sporting devreye girdi. Portekiz ekibi, Nottingham Forest'a 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu içeren teklifte bulundu. İngiliz kulübü bu öneriyi 23.00'ten sonra kabul etti.

EVRAKLAR 23.45'TE GELDİ

Taraflar arasındaki evrak alışverişi zamanla yarışa döndü. Sporting belgeleri lige e-posta yoluyla gönderse de tüm dosyalar Alvalade'ye 23.45'ten sonra ulaştı. Evrakların tamamlanması ve gönderimi ise 00.01'i buldu.

Uğurcan Çakır Trabzonspor tarihine geçti!Uğurcan Çakır Trabzonspor tarihine geçti!
Uğurcan Çakır Trabzonspor tarihine geçti!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Gözleri Karadeniz
Başkan Erdoğan'dan Çin dönüşü ABD'nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: "Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir"
İsrail ordusunda Gazze krizi! Yedek askerler savaştan kaçıyor: Tel Aviv zor durumda
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?
İngiliz Türk savunma sanayiini konuşuyor! The Economist “Dünyanın en gözde silah satıcılarıyla tanışın”
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı İsrail uyarısı: Süreci baltalamaya çalışan bunun faturasını öder | Komisyon mesajı
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
İş insanı Halit Yukay'ın naaşını çıkarma çalışmalarında flaş gelişme! DNA testi için parça alındı
Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!
Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'balık' füzesi: Ah ülkem ne hallere kaldın
Müge Anlı'da kan donduran cinayet! Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Dikkat çeken detaylar
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler hakim karşısında | "Burası tiyatro salonu değil"
Emine Yücel başörtüsünü çıkardı ilk destek Cemil Kılıç'tan geldi | Sosyal medyadan tepki yağdı
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı! Emekliye 28.500 TL
Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!