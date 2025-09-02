PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta gündem Raul Asencio

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, mevcut stoper rotasyonuna kaliteli ve hızlı bir takviye yapmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattı, teknik heyetin raporlarına göre en zayıf bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Kadroda Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Udokhai, Necip Uysal, Talha Sanuç ve Emirhan Topçu bulunsa da Yalçın'ın ekibi, uzun ve zorlu sezon maratonunda daha güçlü bir rotasyon için transferin şart olduğunu düşünüyor.

Transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek ve siyah-beyazlı yönetim bu süreyi en verimli şekilde kullanarak stopere nokta atışı bir oyuncu kazandırmayı planlıyor.

HEDEFTE RAUL ASENCIO VAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın stoper transferindeki bir numaralı adayı Raul Asencio oldu. Real Madrid'in altyapısında yetişen ve geleceğin önemli savunmacılarından biri olarak görülen 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş, kiralık transfer formülünü devreye soktu.

Haberde, siyah-beyazlıların şu an için genç İspanyol stoperle ilgilenen tek kulüp konumunda olduğu ve transferde oldukça ısrarcı davrandığı vurgulandı.

SERGEN YALÇIN'IN ONAYI BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetimi, Raul Asencio transferinde önemli mesafe kaydederken, son kararı teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği ifade ediliyor. Yalçın'ın onay vermesi halinde görüşmeler hızlanacak ve oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a getirilmesi planlanacak.

