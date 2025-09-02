Beşiktaş'ta gündem Raul Asencio

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattı, teknik heyetin raporlarına göre en zayıf bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Kadroda Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Udokhai, Necip Uysal, Talha Sanuç ve Emirhan Topçu bulunsa da Yalçın'ın ekibi, uzun ve zorlu sezon maratonunda daha güçlü bir rotasyon için transferin şart olduğunu düşünüyor.

Transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek ve siyah-beyazlı yönetim bu süreyi en verimli şekilde kullanarak stopere nokta atışı bir oyuncu kazandırmayı planlıyor.