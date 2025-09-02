Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Keny Arroyo (Cruzeiro)

CRUZEIRO DUYURDU

Brezilya Serie A ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan transfer ettiği Keny Arroyo ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Siyah-beyazlıların performansıyla beklentilerin uzağında kalan genç futbolcusunun transferinden önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın bu anlaşmadan 8.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı, ayrıca 500 bin Euro da bonus geliri elde edeceği aktarıldı.