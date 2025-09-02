PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni takımı açıklandı

Transferi bir süredir merakla beklenen Keny Arroyo'nun yeni takımı belli oldu. Beşiktaş, Ekvadorlu oyuncu için Brezilya ekiplerinden Cruzeiro ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır."

CRUZEIRO DUYURDU

Brezilya Serie A ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan transfer ettiği Keny Arroyo ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Siyah-beyazlıların performansıyla beklentilerin uzağında kalan genç futbolcusunun transferinden önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın bu anlaşmadan 8.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacağı, ayrıca 500 bin Euro da bonus geliri elde edeceği aktarıldı.

