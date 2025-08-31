PODCAST CANLI YAYIN

Hollanda GP'de zafer Oscar Piastri'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix’si, büyük çekişmeye sahne oldu. McLaren’in genç pilotu Oscar Piastri, Zandvoort pistinde damalı bayrağı ilk gören isim olarak kariyerindeki en önemli zaferlerden birini elde etti.

McLaren'in diğer pilotu Lando Norris, yarışın büyük bölümünü lider götürdü. Ancak bitime sadece 7 tur kala aracında yaşadığı motor arızası ile liderliği kaybetti. Bu gelişme, Red Bull'un Hollandalı yıldızı Max Verstappen'e yaradı. Tribünlerin büyük desteğini arkasına alan Verstappen, yarışı ikinci sırada tamamladı.

HADJAR'DAN KARİYERİNİN İLK PODYUMU

Racing Bulls'un genç pilotu Isack Hadjar, fırsatı değerlendirdi ve üçüncü sırada finiş görerek kariyerinin ilk podyumunu elde etti. Bu başarı, Fransız sürücünün Formula 1'deki geleceği adına önemli bir adım oldu.

