Brann nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe'nin rakibi Brann hakkında bilgiler…

Fenerbahçe , 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi umutlarını Benfica karşısında yitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme kararı aldı. Kura çekiminin ardından rakibi Norveç 'in köklü kulübü Brann oldu. İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SK BRANN NORVEÇ'İN KÖKLÜ KULÜBÜ

SK Brann, Norveç'in Bergen şehrinde 26 Eylül 1908 tarihinde kurulmuş köklü bir futbol kulübüdür. Maçlarını şehrin kalbi sayılan Brann Stadyumu'nda oynayan ekip, ülkenin en üst düzey futbol ligi Eliteserien'de mücadele etmektedir.

Kulüp, taraftarları tarafından Kırmızı Formalılar ve "Bergens Stolthet" (Bergen'in Gururu) olarak anılmaktadır. Bu takma adlar, takımın köklü geleneğini ve şehrin futbol kültüründeki yerini simgelemektedir.