Brann nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe'nin rakibi Brann hakkında bilgiler…

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Brann, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Taraftarlar “Brann nerenin, hangi ülkenin takımı?” sorusuna yanıt arıyor. “Bergen’in gururu” olarak bilinen kırmızı-beyazlı ekip, tarihi başarıları ve tutkulu taraftarlarıyla dikkat çekerken, kadro değeri Transfermarkt verilerine göre 26,10 milyon Euro olarak gösteriliyor. İşte Fenerbahçe'nin rakibi Brann hakkında bilgiler…

Fenerbahçe, 17 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi umutlarını Benfica karşısında yitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme kararı aldı. Kura çekiminin ardından rakibi Norveç'in köklü kulübü Brann oldu. İşte konuya dair bilgiler…

SK BRANN NORVEÇ'İN KÖKLÜ KULÜBÜ

SK Brann, Norveç'in Bergen şehrinde 26 Eylül 1908 tarihinde kurulmuş köklü bir futbol kulübüdür. Maçlarını şehrin kalbi sayılan Brann Stadyumu'nda oynayan ekip, ülkenin en üst düzey futbol ligi Eliteserien'de mücadele etmektedir.

Kulüp, taraftarları tarafından Kırmızı Formalılar ve "Bergens Stolthet" (Bergen'in Gururu) olarak anılmaktadır. Bu takma adlar, takımın köklü geleneğini ve şehrin futbol kültüründeki yerini simgelemektedir.

TARİHİ BAŞARILAR

SK Brann, tarih boyunca önemli başarılara imza atmıştır. Kulüp, 1961-62, 1963 ve 2007 yıllarında Norveç Ligi şampiyonluğunu kazanarak adını ülke futbolunun önemli ekipleri arasına yazdırmıştır. Ayrıca Norveç Kupası'nı da birçok kez kazanarak müzesini önemli kupalarla doldurmuştur.

2025 sezonu itibarıyla SK Brann'ın kadro değeri yaklaşık 20,98 milyon Euro'dur. Takım, 25 oyuncudan oluşuyor ve kadroda 6 yabancı futbolcu yer alıyor.

