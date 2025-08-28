PODCAST CANLI YAYIN

Vasco da Gama Cuesta için Galatasaray ile anlaştı

Brezilya basınına göre Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Carlos Cuesta, 1.5 yıllığına Vasco da Gama'nın yolunu tuttu. Kolombiyalı stoper, Brezilya'da yeniden çıkış arayacak.

Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Globo'nun haberine göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu 1.5 yıllığına Vasco da Gama'ya transfer oldu.

BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

Galatasaray, Davinson Sanchez'in milli takımdan savunma partneri Carlos Cuesta'yı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

SADECE 9 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılı formayla sadece 9 maça çıktı. Düzenli forma şansı bulamayan oyuncunun, gelişimini sürdürebileceği bir takıma kiralanması bekleniyordu. Carlos Cuesta'nın yeni takımıyla kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

