Serdal Adalı Ole Gunnar Solskjaer'in istifasını istedi

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında FC Lausanne-Sport'a 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'den istifasını talep etti.

Serdal Adalı Ole Gunnar Solskjaer'in istifasını istedi

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı FC Lausanne-Sport'a 1-0 yenilip hem turnuvaya hem de Avrupa'ya veda etti.

Sezon başında yüksek bonservis bedelleri ödeyerek kadrosunu yıldız oyuncularla donatan siyah beyazlılarda alınan bu sonuç sonrası eleştiri okları Ole Gunnar Solskjaer'e çevrilmişti. Norveçli çalıştırıcı için flaş bir karar alındı.

İSTİFASI İSTENDİ

Fanatik'in haberine göre karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, basın toplantısının ardından Ole Gunnar Solskjajer ile stadyumda toplantı kararı aldı. Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'den istifasını talep etti. Norveçli çalıştırıcının geleceğinin kısa sürede şekillenmesi bekleniyor.

