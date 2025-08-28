Serdal Adalı Ole Gunnar Solskjaer'in istifasını istedi

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı FC Lausanne-Sport'a 1-0 yenilip hem turnuvaya hem de Avrupa'ya veda etti.

Sezon başında yüksek bonservis bedelleri ödeyerek kadrosunu yıldız oyuncularla donatan siyah beyazlılarda alınan bu sonuç sonrası eleştiri okları Ole Gunnar Solskjaer'e çevrilmişti. Norveçli çalıştırıcı için flaş bir karar alındı.