Beşiktaş, Avrupa kupalarında 348 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş , Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, kulüp tarihinde Avrupa'da oynadığı 257 müsabakada 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

Taylan Bulut (AA)

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 8. kez kozlarını paylaşıyor.

Beşiktaş daha önce Lugano ile 4, Zürih ile 2 ve Lausanne ile 1 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi yaşadı.

Rakip ağları 16 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.