Beşiktaş'ın FC Lausanne-Sport maçı ilk 11'i belli oldu
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı FC Lausanne-Sport'u Tüpraş Stadyumu'nda ağırlıyor. Siyah beyazlılar, play-off turu rövanşındaki zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i kesinleşti. Beşiktaş - FC Lausanne Sport maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstleniyor.
Felix Uduokhai (İHA)
BEŞİKTAŞ BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.
Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:
Organizasyon
Maç
Skor
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk
2-4
UEFA Avrupa Ligi
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş
2-0
UEFA Konferans Ligi
St. Patrick's-Beşiktaş
1-4
UEFA Konferans Ligi
Beşiktaş-St. Patrick's
3-2
Trendyol Süper Lig
Beşiktaş-ikas Eyüpspor
2-1
UEFA Konferans Ligi
Lausanne-Beşiktaş
1-1
Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
Gabriel Paulista (İHA)
HEDEF LİG AŞAMASI
Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.
Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.
Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.
Felix Uduokhai (İHA)
İSVİÇRE ŞANSSIZLIĞI
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.
Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.
Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
David Jurasek (İHA)
3 AYRILIK GERÇEKLEŞTİ 4'ÜNCÜ YAKINDA
Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından iki oyuncu ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı.
Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu.
Uzun süredir gönderilmek istenen Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildi.
Son olarak da Al Musrati Hellas Verona ile anlaştı. Maç öncesi veya sonrasında takımdan ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş ligde Eyüpspor'u 2-1 yenerek 3 puan almıştı (AA)
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.
Wilfred Ndidi (AA)
110 KEZ YENİLDİ
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, kulüp tarihinde Avrupa'da oynadığı 257 müsabakada 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 348 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.
Gabriel Paulista ve Rafa Silva (AA)
AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı futbol takımının Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
89
27
19
43
89
153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
133
57
25
51
209
180
Kupa Galipleri Kupası
20
4
4
12
21
38
UEFA Avrupa Konferans Ligi
15
9
2
4
29
23
TOPLAM
257
97
50
110
348
394
Taylan Bulut (AA)
İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. MAÇ
Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 8. kez kozlarını paylaşıyor.
Beşiktaş daha önce Lugano ile 4, Zürih ile 2 ve Lausanne ile 1 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi yaşadı.
Rakip ağları 16 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.
Felix Uduokhai ve Rafa Silva (AA)
KONFERANS LİGİ'NDE 16. RANDEVU
Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 15 karşılaşmaya çıktı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise mağlup oldu.
Organizasyonda toplamda 29 gol atan Beşiktaş, kalesinde 23 gol gördü.
Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 16. maçını oynuyor.
Tammy Abraham (AA)
SOLSKJAER'İN 8. SINAVI
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında Lausanne karşısında Avrupa kupalarındaki 8. maçında boy gösteriyor.
Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde siyah-beyazlı takımla 7 kez boy gösterirken, bu maçlarda 3 galibiyet elde etti.
52 yaşındaki çalıştırıcı, 1 kez rakipleriyle berabere kalırken, 3 maçta ise sahadan puan alamadan ayrıldı.
Solskjaer'in öğrencileri söz konusu maçlarda 14 kez gol sevinci yaşarken, 12 gole ise engele olamadı.