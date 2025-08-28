Ole Gunnar Solskjaer sonrası Beşiktaş'ta ilk aday Sergen Yalçın!

Başkan Serdal Adalı'nın, Solskjaer'in görevden ayrılmasının hemen ardından Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İlk başkanlık döneminde de Yalçın'ı göreve getirmek isteyen Adalı, o süreçte başarılı teknik adamdan olumlu yanıt alamamıştı. Ancak bu kez tablo değişmiş görünüyor. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Sergen Yalçın (Takvim Foto Arşiv) İKİ KUPALI SEZONUN MİMARI Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik adamlardan biri olmuştu. 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıları hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Yalçın, camiaya unutulmaz bir "çifte kupa" sevinci yaşatmıştı. Taraftarlarla güçlü bir bağ kuran ve kulüp kültürünü yakından bilen deneyimli çalıştırıcı, yeniden göreve gelmesi halinde bu birlikteliği yeniden canlandırabilir.