Ole Gunnar Solskjaer sonrası Beşiktaş'ta ilk aday Sergen Yalçın!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lausanne karşısında alınan sonuç ve ortaya konan oyunun ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu ayrılığın ardından gözler bir kez daha camianın sevilen ismi Sergen Yalçın’a çevrildi.

Başkan Serdal Adalı'nın, Solskjaer'in görevden ayrılmasının hemen ardından Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İlk başkanlık döneminde de Yalçın'ı göreve getirmek isteyen Adalı, o süreçte başarılı teknik adamdan olumlu yanıt alamamıştı. Ancak bu kez tablo değişmiş görünüyor. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

İKİ KUPALI SEZONUN MİMARI

Sergen Yalçın, Beşiktaş tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik adamlardan biri olmuştu. 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıları hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan Yalçın, camiaya unutulmaz bir "çifte kupa" sevinci yaşatmıştı. Taraftarlarla güçlü bir bağ kuran ve kulüp kültürünü yakından bilen deneyimli çalıştırıcı, yeniden göreve gelmesi halinde bu birlikteliği yeniden canlandırabilir.

BEŞİKTAŞ KARİYERİNDE YALÇIN'IN İSTATİSTİKLERİ

Sergen Yalçın, Ocak 2020'de başladığı Beşiktaş macerasını Aralık 2021'e kadar sürdürdü. Bu süreçte siyah-beyazlıların başında toplam 79 maça çıkan Yalçın, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Saha kenarındaki enerjisi ve oyuna müdahaleleriyle dikkat çeken Yalçın, özellikle kritik maçlarda gösterdiği cesur tercihleriyle öne çıktı.

