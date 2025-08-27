Benfica'nın kader maçı

Fenerbahçe, çarşamba günü sezonun en önemli maçlarından birisini oynayacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 0-0 biten eşleşmenin rövanşında Benfica'yı eleyerek 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.



Bu kritik eşleşme sadece Fenerbahçe açısından değil Benfica için de son derece önem arz ediyor. Lizbon ekibi, Georgiy Sudakov'un transferi için Shakhtar Donetsk ile 30 milyon Euro transfer ücretinde anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlıların, bu transferi gerçekleştirebilmesi için Devler Ligi'ne katılması ve buradan gelecek gelire kavuşması gerekiyor.



Benfica'da 25 Ekim Cumartesi günü Kongre gerçekleşecek.



Lizbon ekibinin başkanlık yarışında Rui Costa'yı zorlu bir süreç bekliyor. Mevcut başkan, koltuğunu koruyabilmek için Luis Filipe Vieira, Joao Noronha Lopes, Joao Diogo Manteigas, Martim Mayer ve Cristovao Carvalho ile rekabet edecek. Portekiz basınına göre seçim bugün yapılsa Rui Costa ipi göğüsleyecek. Ancak Fenerbahçe'ye elenilmesi halinde başkanlık değişiminin kuvvetle muhtemel olduğu yorumları yapılıyor.