PODCAST CANLI YAYIN

Benfica'nın kader maçı

Şampiyonlar Ligi'ne katılım, Benfica için hem Georgiy Sudakov transferi hem de yaklaşan başkanlık seçimi açısından büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi:
Benfica'nın kader maçı

Fenerbahçe, çarşamba günü sezonun en önemli maçlarından birisini oynayacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 0-0 biten eşleşmenin rövanşında Benfica'yı eleyerek 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.

Bu kritik eşleşme sadece Fenerbahçe açısından değil Benfica için de son derece önem arz ediyor. Lizbon ekibi, Georgiy Sudakov'un transferi için Shakhtar Donetsk ile 30 milyon Euro transfer ücretinde anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlıların, bu transferi gerçekleştirebilmesi için Devler Ligi'ne katılması ve buradan gelecek gelire kavuşması gerekiyor.

Benfica'da 25 Ekim Cumartesi günü Kongre gerçekleşecek.

Lizbon ekibinin başkanlık yarışında Rui Costa'yı zorlu bir süreç bekliyor. Mevcut başkan, koltuğunu koruyabilmek için Luis Filipe Vieira, Joao Noronha Lopes, Joao Diogo Manteigas, Martim Mayer ve Cristovao Carvalho ile rekabet edecek. Portekiz basınına göre seçim bugün yapılsa Rui Costa ipi göğüsleyecek. Ancak Fenerbahçe'ye elenilmesi halinde başkanlık değişiminin kuvvetle muhtemel olduğu yorumları yapılıyor.

Mourinhodan sürpriz karar! Benfica maçında forma onunMourinhodan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! Barolar Meclis'e geliyor... DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Bu halini unutun! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu! “Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum”