12 Dev Adam'dan farklı başlangıç! Letonya - Türkiye: 73-93 | MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya ile karşılaştı. 12 Dev Adam, zorlu randevuda rakibini tüm çeyreklerde geride bırakıp mücadeleyi de 73-93 yendi ve turnuvaya galibiyetle başladı.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Letonya'yı 93-73 mağlup etti.

Shane Larkin (AA)Shane Larkin (AA)

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK | LETONYA - TÜRKİYE: 21-24
2. ÇEYREK | LETONYA - TÜRKİYE: 39-47
3. ÇEYREK | LETONYA - TÜRKİYE: 55-72
4. ÇEYREK | LETONYA - TÜRKİYE: 73-93

Şehmus Hazer (EPA)Şehmus Hazer (EPA)

BİR SONRAKİ RAKİP ÇEKYA

Millilerin turnuvadaki fikstürü şu şekilde;

29 Ağustos: Çekya
30 Ağustos: Portekiz
1 Eylül: Estonya
3 Eylül: Sırbistan

Şehmus Hazer (EPA)Şehmus Hazer (EPA)

AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Alperen Şengün (AA)Alperen Şengün (AA)

TURNUVA FORMATI

2025 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.

C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.

Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.

Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.

