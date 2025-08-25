Kadıköy'de Baumgartner sesleri! Fenerbahçe'nin gündeminde Avusturyalı yıldız var

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek 'in, transfer sürecini yerinde yürütmek üzere önümüzdeki günlerde Almanya 'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Özek'in, 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun hem menajeriyle hem de kulübü Leipzig ile görüşmeler yapacağı belirtiliyor. Baumgartner seferi (Sosyal Medya)

Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Baumgartner, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. 1.80 boyundaki futbolcu, on numaranın yanı sıra kanatlarda, ikinci forvet rolünde ve derin oyun kurucu olarak da forma giyebiliyor. Özellikle rakip savunma arkasına attığı hızlı ve isabetli paslarla ön plana çıkan Baumgartner, oyun görüşü ve pozisyon alma becerisiyle fark yaratıyor.



Baumgartner seferi (Sosyal Medya)



Piyasa değeri 12 milyon euro olan Baumgartner'in, Leipzig ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Özek'in Almanya'da bizzat bulunacak olması, kulübün bu transfere ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi olarak öne çıkıyor.