Trabzonspor'da 8 numaranın yeni adayı Albert Sambi Lokonga

Fatih Tekke ile yeni sezonda 6 puan toplayan Fırtına, lige muhteşem bir başlangıç yaptı. Bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Fanatik'in haberine göre orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Trabzonspor, 25 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başladı. Arsenal'de beklentileri karşılayamayan Lokonga, son yıllarda farklı kulüplere kiralanarak forma giydi.

Albert Sambi Lokonga (REUTERS) ARSENAL KARİYERİ VE KİRALIK DÖNEMLERİ Belçikalı futbolcu, 2021 yazında Anderlecht'ten Arsenal'e 17.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Ancak teknik direktör Mikel Arteta'nın planlarında kendine yer bulamayan Lokonga; Crystal Palace, Luton Town ve geçtiğimiz sezon Sevilla formalarıyla kiralık olarak mücadele etti.