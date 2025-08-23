PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da 8 numaranın yeni adayı Albert Sambi Lokonga

Süper Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için önemli bir isme yöneldi. Bordo-mavililer, Arsenal forması giyen Belçikalı futbolcu Albert Sambi Lokonga transferi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor'da 8 numaranın yeni adayı Albert Sambi Lokonga

Fatih Tekke ile yeni sezonda 6 puan toplayan Fırtına, lige muhteşem bir başlangıç yaptı. Bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Trabzonspor, 25 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başladı. Arsenal'de beklentileri karşılayamayan Lokonga, son yıllarda farklı kulüplere kiralanarak forma giydi.

Albert Sambi Lokonga (REUTERS)Albert Sambi Lokonga (REUTERS)

ARSENAL KARİYERİ VE KİRALIK DÖNEMLERİ

Belçikalı futbolcu, 2021 yazında Anderlecht'ten Arsenal'e 17.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Ancak teknik direktör Mikel Arteta'nın planlarında kendine yer bulamayan Lokonga; Crystal Palace, Luton Town ve geçtiğimiz sezon Sevilla formalarıyla kiralık olarak mücadele etti.

Albert Sambi Lokonga (Takvim Foto Arşiv)Albert Sambi Lokonga (Takvim Foto Arşiv)

İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

Sezon başında adı Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve Fulham ile anılan Lokonga, artık düzenli forma giyeceği bir kulüpte oynamak istiyor. Arsenal ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri 8 milyon euro seviyesinde.

Albert Sambi Lokonga (Takvim Foto Arşiv)Albert Sambi Lokonga (Takvim Foto Arşiv)

SEVILLA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 23 resmi maça çıkan Albert Sambi Lokonga, orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çekti ancak skor katkısı yapamadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
Emine Erdoğan'dan Putin'e mektup yazan Melania Trump'a mektup! "Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın" vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Fenerbahçe - Kocaelispor | CANLI
Denizli'de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik "Yeşil Vatan" müdafaası
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu' için Çanakkale'den yola çıktı İstanbul'a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin kankası Galatasaray'a
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Okan Buruk'tan 3'te 3 için forvet kararı! İlk 11'ini belirledi
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Fatih Tekke'nin parolası hücum! İlk 11'i netleştirdi
Başkan Erdoğan-Macron görüşmesi Yunan’ı panikletti: Kıbrıs bile sırtını dönecek
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı
Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi
HARİTA KIRMIZI || Hava bir süre daha terletecek! Hafta sonu hava nasıl? Meteoroloji il il açıkladı
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu