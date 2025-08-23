Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçına İspanya karşısında çıktı. Ay-yıldızlılar, zorlu randevuda rakibini 3-0 ile geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.
SETLERE GÖRE SONUÇLAR
1. SET | Türkiye - İspanya: 25-18
2. SET | Türkiye - İspanya: 25-20
3. SET | Türkiye - İspanya: 25-23
BİR SONRAKİ RAKİP BULGARİSTAN
İspanya'yı deviren Filenin Sultanları, bir sonraki maçında 25 Ağustos'ta Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. 27 Ağustos'taki grubun son karşılaşmasında ise Kanada karşısında galibiyet arayacak.