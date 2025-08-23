Filenin Sultanları , Dünya Şampiyonası 'ndaki ilk maçına İspanya karşısında çıktı. Ay-yıldızlılar, zorlu randevuda rakibini 3-0 ile geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.

SETLERE GÖRE SONUÇLAR

Filenin Sultanları Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak (AA)

BİR SONRAKİ RAKİP BULGARİSTAN

İspanya'yı deviren Filenin Sultanları, bir sonraki maçında 25 Ağustos'ta Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. 27 Ağustos'taki grubun son karşılaşmasında ise Kanada karşısında galibiyet arayacak.