Filenin Sultanları'ndan kusursuz başlangıç! Türkiye - İspanya: 3-0 | MAÇ SONUCU

A Milli Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Tarihinde 6. kez organizasyonda boy gösteren Ay-yıldızlılar, parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçına İspanya karşısında çıktı. Ay-yıldızlılar, zorlu randevuda rakibini 3-0 ile geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Melissa Vargas (AA)Melissa Vargas (AA)

SETLERE GÖRE SONUÇLAR

1. SET | Türkiye - İspanya: 25-18
2. SET | Türkiye - İspanya: 25-20
3. SET | Türkiye - İspanya: 25-23

Filenin Sultanları Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak (AA)Filenin Sultanları Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak (AA)

BİR SONRAKİ RAKİP BULGARİSTAN

İspanya'yı deviren Filenin Sultanları, bir sonraki maçında 25 Ağustos'ta Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. 27 Ağustos'taki grubun son karşılaşmasında ise Kanada karşısında galibiyet arayacak.

