Mücadelenin 17. dakikasında Scott McTominay fileleri havalandırarak Napoli'yi öne geçirdi. 57. dakikada ise yaz transfer döneminde Manchester City'den takıma katılan Kevin De Bruyne, attığı golle farkı ikiye çıkardı ve yeni takımında siftah yaptı.

SASSUOLO 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Sassuolo'da Ismael Kone, 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli sahadan üç puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle Serie A'ya üç puanla başlayan Napoli, şampiyonluk unvanını koruma yolunda sezona güçlü bir giriş yaptı. Sassuolo ise geri döndüğü Serie A'da ilk maçında mağlubiyet yaşadı.

Napoli, ikinci haftada sahasında Cagliari'yi ağırlayacak. Sassuolo, Cremonese deplasmanına çıkacak.