Talisca'dan ayrılık iddialarına yanıt!

TALİSCA



SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM



Anderson Talisca, transfer iddialarını şu sözlerle reddetti: "Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım."



Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica eşleşmesi hakkında "Tek hedefim Şampiyonlar Ligi." açıklamasında bulundu.



Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta 13 gol atan Talisca, takımın en önemli hücum kozlarından biri olmuştu.