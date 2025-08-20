PODCAST CANLI YAYIN

Talisca'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, takımdan ayrılma durumu hakkında Brezilya basını TNT Sports'a konuştu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca için ülkesi Brezilya'ya döneceği iddia ediliyordu.

Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında kaçırdığı penaltının ardından sarı-lacivertli taraftarın tepkisini çeken Anderson Talisca, transfer durumu hakkında Brezilya basınından TNT Sports'a açıklamalar yaptı.

Brezilya basınında sıkça Corinthians ve Gremio ile anılan 31 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönüş ihtimalini reddetti.

TALİSCATALİSCA

SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM

Anderson Talisca, transfer iddialarını şu sözlerle reddetti: "Şu anda Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe'ye odaklandım."

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica eşleşmesi hakkında "Tek hedefim Şampiyonlar Ligi." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta 13 gol atan Talisca, takımın en önemli hücum kozlarından biri olmuştu.

Galatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım! Planlar değiştiGalatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım! Planlar değişti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
