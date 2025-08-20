PODCAST CANLI YAYIN

Konyaspor Jackson Muleka'yı duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka’yı transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde gerçekleşen imza töreninde Muleka'ya Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı eşlik etti.

KARİYER GEÇMİŞİ

Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege'de başlayan Muleka, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giydi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'da görev yapan oyuncu, sözleşmesini feshetti.

MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen Muleka, bugüne kadar 15 kez milli takımın formasını terletti.

KRAMER SUUDİ ARABİSTAN'A

Konyaspor, Sloven yıldızı Blaz Kramer'i de Jackson Muleka'nın son takımı Al-Kholood'a kiraladığını açıkladı.

