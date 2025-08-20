İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılabilir!

Deneyimli futbolcuya dünyanın farklı liglerinden çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi. Tecrübeli orta saha için transfer ihtimallerinin masada olduğu, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde netleştireceği aktarıldı.

İlkay Gündoğan (EPA) GALATASARAY DA İLGİLENİYOR İlkay Gündoğan için adı geçen kulüplerden biri de Galatasaray. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için nabız yokladığı öne sürülüyor. Avrupa'da tecrübeli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın bu hamleyi gerçekleştirmesi halinde orta sahadaki derinliğini önemli ölçüde artıracağı yorumları yapılıyor.