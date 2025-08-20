PODCAST CANLI YAYIN

İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılabilir!

Manchester City’nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basınına göre, 34 yaşındaki yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde İngiliz ekibinden ayrılabileceği belirtildi. Haberde, Gündoğan’ın transfer döneminin son günlerine kadar takip edilmesi gereken en önemli isimlerden biri olduğunun altı çizildi.

Deneyimli futbolcuya dünyanın farklı liglerinden çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi. Tecrübeli orta saha için transfer ihtimallerinin masada olduğu, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde netleştireceği aktarıldı.

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

İlkay Gündoğan için adı geçen kulüplerden biri de Galatasaray. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için nabız yokladığı öne sürülüyor. Avrupa'da tecrübeli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın bu hamleyi gerçekleştirmesi halinde orta sahadaki derinliğini önemli ölçüde artıracağı yorumları yapılıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester City formasıyla geçtiğimiz sezon 54 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol atarken 8 asist üretti. Takımın önemli parçalarından biri olan yıldız oyuncunun kariyerinde nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

