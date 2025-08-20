Dünya Triatlon Şampiyonası İstanbul'da yapılacak!

Beş yıl boyunca dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışmasına ev sahipliği yapan İstanbul, bir kez daha tarih yazacak. Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları tarihte ilk kez bir arada İstanbul'da yapılacak. Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası için sporcular, 30 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul'un Beykoz ilçesinde mücadele edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle ayrı bir önem kazanan şampiyona, Oral-B'nin ana sponsorluğu, Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği, Asya Triatlon Birliği iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilecek. Bir spor dalında iki farklı kıta şampiyonalarının tek bir organizasyon altında yapılması dünyada ilk kez oluyor.

DÜNYA TRİATLON BİRLİĞİ'NDEN ÖZEL ÇAĞRI

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun çalışmaları sonucunda ilk kez İstanbul'da yapılması kararlaştırılan Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası'nda triatletler; Avrupa Kadınlar, Avrupa Erkekler, Asya Kadınlar, Asya Erkekler, Yaş Grupları ve Elit kategorilerinde mücadele edecek. Şampiyona sırasında toplam altı kez start verilecek. Dünya Triatlon Birliği'nin web sitesinde sporcular için şampiyonanın duyurusu yapılırken, "Efsanevi Boğaziçi'nde yüzün, kıtaların arasında bisiklete binin, tarihin kalbinde koşun" ifadesi kullanıldı.

Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası'na katılan elit ve yaş grubu kategorisi sporcular; 1500 veya 2200 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda zorlu bir mücadele verecek. Yüzme etapları Kanlıca-Küçüksu arasında yüzülürken, koşu etapları Küçüksu-Çubuklu arasında koşulacak. Küçüksu'dan başlayarak Asya'dan Avrupa'ya pedal çevrilecek bisiklet etapları için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Şampiyonaya 2 bin civarında yerli ve yabancı sporcunun katılması ve yaklaşık 5 bin kişinin organizasyon için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yalçınkaya: Türkiye'nin prestiji açısından çok önemli

Spor organizasyonları tarihine geçecek bir şampiyonanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya, bu fikri ilk olarak kendilerinin ortaya attığını, fazlasıyla ilgi görmesi üzerine iki kuruluşla uzun görüşmeler yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Tarihte ilk kez bir spor branşında Avrupa Şampiyonası ve Asya Şampiyonası aynı anda yapılacak. Bu şampiyona, Türkiye'nin prestiji ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağımız güne denk gelmesi açısından ayrıca önemli… Triatlonda hızla gelişiyoruz. Şampiyonanın İstanbul'a verilmesi, Türkiye'nin bu gelişmesinin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Şampiyonanın ülkemize kazandırılmasında en büyük desteği veren isim Avrupa Triatlon Birliği'nin önceki dönem Başkanı Renato Bertrandi oldu. Kendisine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca elbette Oral-B gibi değerli markaların desteği bizim için çok önemli güç ve moral kaynağı oluyor. Gerek şimdiye kadar yaptığı katkılar gerekse de spor tarihinde yeni bir sayfa açan Avrupa Asya Triatlon Şampiyonası'nın İstanbul'a gelmesi için verdiği destek nedeni ile Oral-B'ye de triatlon camiası olarak teşekkür ederiz."

Erdem: Triatlon marka felsefemize ve kimliğimize uygun

Şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulunan P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem, bu tarihi turnuvanın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "30 Ağustos Zafer Bayramı ve triatlon coşkusunu birlikte yaşayacağız. Oral-B markasıyla ülkemizde triatlon sporunun yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktan gururluyuz" dedi.

Türkiye'de de sosyal sorumluluk çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: "Oral-B olarak triatlonu, kendi felsefemize ve marka kimliğimize yakın buluyoruz. Triatlon üç ayrı branşta; yüzme, bisiklet ve koşuda sporcunun gücünü, dayanıklılığını ve azmini sınayan bir spor dalı… Bunun temelinde sağlıklı bir vücut var. Vücut sağlığı ise ağızdan başlıyor. Dünyada diş hekimlerinin tavsiye ettiği bir numaralı marka olan Oral-B her zaman inovatif ve üstün teknolojiye sahip ürünler sunuyor. Ağız sağlığını destekleyerek vücut sağlığına katkıda bulunuyor. Triatletlerin performanslarını yükseltmek için ağız bakımında kusursuz bir temizliğe ihtiyaçları var. Türkiye'de şarjlı diş fırçası ve diş macunu pazarında inovasyon öncüsü olan Oral-B, kullanana güç ve güven duygusu veriyor. Oral-B de tıpkı bir triatlet gibi güç, performans ve her zaman 1 numara olma içgüdüsüne sahip. Hepimizin içindeki triatleti ortaya çıkartıyor. Biz Oral-B olarak herkesi içindeki triatleti çıkarmaya, her gün daha iyiye ulaşmaya, güçlü ve beyaz dişler için ŞAMPİYON gibi fırçalamaya davet ediyoruz."

Şampiyonanın İstanbul'da gerçekleşmesinin spor tarihine geçecek büyük bir başarı olduğunu dile getiren P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem, bu organizasyonun mimarı Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'yı tebrik etti. Ayrıca İstanbul'u tercih ettikleri için Avrupa Triatlon Birliği Başkanı Marc D'hooge ve Asya Triatlon Federasyonu Başkanı Prens Fahad Bin Jalawi Al Saud'a teşekkür etti.