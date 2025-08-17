Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Cimbom ile Verona arasında transferin son detayları görüşülüyor. Nelsson'un da kariyerine Serie A'da devam etmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, uygun şartlar oluşması halinde oyuncunun ayrılığına onay vermesi bekleniyor.

Victor Nelson (Takvim Foto Arşiv)

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Deneyimli stoperin Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de oyuncunun yeni sezonda kadroda yer almayacak olması transfer görüşmelerini kolaylaştırıyor.