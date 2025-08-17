PODCAST CANLI YAYIN

Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Galatasaray’da gelecek planlamasında düşünülmeyen Victor Nelsson için ayrılık süreci hız kazandı. İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. Okan Buruk’un yeni sezonda kesin olarak kadroda yer vermediği 26 yaşındaki oyuncu için Verona’nın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu aktarıldı.

Cimbom ile Verona arasında transferin son detayları görüşülüyor. Nelsson'un da kariyerine Serie A'da devam etmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, uygun şartlar oluşması halinde oyuncunun ayrılığına onay vermesi bekleniyor.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Deneyimli stoperin Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de oyuncunun yeni sezonda kadroda yer almayacak olması transfer görüşmelerini kolaylaştırıyor.

KISA SÜREDE AYRILABİLİR

Nelsson'un ayrılığı halinde savunma hattında yeni bir yabancı oyuncuya yönelmesi beklenen Galatasaray, transfer stratejisini Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda şekillendiriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, savunma kurgusunu yeniden yapılandırırken Nelsson'un İtalya'ya transferi kısa sürede resmiyet kazanabilir.

