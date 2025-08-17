Wilfred Singo Galatasaray'a doğru! İmza için geri sayım

Ocak ayında Arsenal'e transferi son anda gerçekleşmeyen Singo, geçtiğimiz haftalarda Monaco'da kalmaya daha sıcak bakıyordu. Ancak Galatasaray yönetiminin ısrarlı girişimleri ve teknik direktör Okan Buruk'un özel ilgisi sonrasında tablo değişti. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya hem stoper hem de sağ bekte forma giyebileceği, Şampiyonlar Ligi hedefleri, takımın çekim gücü ve İstanbul'un cazibesi üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Okan Buruk'un özellikle savunma hattında farklı bölgelerde değerlendirmek istediği Singo'ya projeksiyon detaylı biçimde aktarıldı.

Wilfried Singo (Takvim Foto Arşiv) EFSANELER DEVREYE GİRDİ Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu ikna sürecinde kulübün eski yıldızlarını da devreye soktu. Sarı-kırmızılı efsaneler Emmanuel Eboue, Didier Drogba ve Abdul Kader Keita ile temas kuran Singo, İstanbul ve Galatasaray hakkında geniş bilgi aldı. Taraftarın tutkusu, şampiyonluk atmosferi ve dört yıl üst üste şampiyonluk hedefi de oyuncuya detaylı biçimde anlatıldı.