PODCAST CANLI YAYIN

Wilfred Singo Galatasaray'a doğru! İmza için geri sayım

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya çapında yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, kadro planlamasında durmuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattına hem stoper hem de sağ bek oynayabilen bir futbolcu takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu noktada öne çıkan isim uzun süredir gündemde olan Wilfried Singo oldu. Fildişili yıldızın takıma kazandırılması konusunda artık sona yaklaşıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Wilfred Singo Galatasaray'a doğru! İmza için geri sayım

Ocak ayında Arsenal'e transferi son anda gerçekleşmeyen Singo, geçtiğimiz haftalarda Monaco'da kalmaya daha sıcak bakıyordu. Ancak Galatasaray yönetiminin ısrarlı girişimleri ve teknik direktör Okan Buruk'un özel ilgisi sonrasında tablo değişti. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya hem stoper hem de sağ bekte forma giyebileceği, Şampiyonlar Ligi hedefleri, takımın çekim gücü ve İstanbul'un cazibesi üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Okan Buruk'un özellikle savunma hattında farklı bölgelerde değerlendirmek istediği Singo'ya projeksiyon detaylı biçimde aktarıldı.

Wilfried Singo (Takvim Foto Arşiv)Wilfried Singo (Takvim Foto Arşiv)

EFSANELER DEVREYE GİRDİ

Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu ikna sürecinde kulübün eski yıldızlarını da devreye soktu. Sarı-kırmızılı efsaneler Emmanuel Eboue, Didier Drogba ve Abdul Kader Keita ile temas kuran Singo, İstanbul ve Galatasaray hakkında geniş bilgi aldı. Taraftarın tutkusu, şampiyonluk atmosferi ve dört yıl üst üste şampiyonluk hedefi de oyuncuya detaylı biçimde anlatıldı.

Wilfried Singo (Takvim Foto Arşiv)Wilfried Singo (Takvim Foto Arşiv)

İMZA İÇİN SON VİRAJ

Galatasaray'ın yoğun ilgisi karşısında ilk kez transfer ihtimaline olumlu yaklaşan Singo, kulüp ile şartlarda anlaşılması halinde Monaco ile görüşmelerin başlayacağı mesajını verdi. Yönetim, kısa süre içinde oyuncu ve menajeriyle masaya oturmayı planlıyor. Eğer mali detaylarda uzlaşı sağlanırsa, savunma hattını güçlendirecek kritik transfer resmiyet kazanacak.

AfricaFoot'un haberine göre 30 milyon euro üzerinden sağlanan anlaşma sonrasında yıldız stoper, salı günü şehre ayak basacak.

Galatasarayda 5 yolcu! Okan Buruk üstlerini çizdiGalatasarayda 5 yolcu! Okan Buruk üstlerini çizdi
Galatasaray'da 5 yolcu! Okan Buruk üstlerini çizdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de zamanla yarış! Gelibolu'daki yangın Eceabat'a sıçradı! 57. Alay'a girişler yasak | 7 köy tahliye edildi
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos'ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Ankara'da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni'nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var