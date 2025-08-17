Beşiktaş tribünlerinden Ole Gunnar Solskajer'e tepki!

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1’lik skorla kazanarak sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından Ole Gunnar Solskjaer'e tepkiler yükseldi.

2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Ancak Norveçli çalıştırıcıya taraftarların bir kısmı ıslıklarla tepki gösterdi.

FELIPE DUVAR ÖRDÜ

Eyüpspor'da karşılaşmaya damgasını vuran isim ise yeni transfer Felipe oldu. Brezilyalı kaleci, Beşiktaş karşısında ilk maçına çıkarken tam 7 kurtarış yaptı ve kalesinde güven verdi. Felipe'nin etkili performansı Eyüpspor'un dirençli oyuna tutunmasını sağlasa da mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

SOLSKJAER TEBRİK ETTİ

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, gösterdiği performans nedeniyle Eyüpspor kalecisi Felipe'yi özel olarak tebrik etti.

