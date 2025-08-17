Beşiktaş tribünlerinden Ole Gunnar Solskajer'e tepki!

2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Ancak Norveçli çalıştırıcıya taraftarların bir kısmı ıslıklarla tepki gösterdi.

FELIPE DUVAR ÖRDÜ

Eyüpspor'da karşılaşmaya damgasını vuran isim ise yeni transfer Felipe oldu. Brezilyalı kaleci, Beşiktaş karşısında ilk maçına çıkarken tam 7 kurtarış yaptı ve kalesinde güven verdi. Felipe'nin etkili performansı Eyüpspor'un dirençli oyuna tutunmasını sağlasa da mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

SOLSKJAER TEBRİK ETTİ

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, gösterdiği performans nedeniyle Eyüpspor kalecisi Felipe'yi özel olarak tebrik etti.