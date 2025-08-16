Karşılaşmanın açılış golü 34. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Üç dakika sonra sahneye çıkan yeni transfer Tijjani Reijnders, farkı ikiye çıkardı ve devreye 2-0'lık skorla gidildi.

İkinci yarıda baskısını sürdüren City, 61. dakikada bir kez daha Haaland'ın ayağından gol buldu. Maçın 81. dakikasında ise bir diğer yeni transfer Rayan Cherki, ilk Premier Lig maçında ağları havalandırarak skoru belirledi: 4-0.

Manchester City'nin yeni transferlerinden Tijjani Reijnders, çıktığı ilk lig maçında hem gol hem asist yaparak dikkat çekti. Rayan Cherki ise 81. dakikada attığı golle kariyerindeki ilk Premier Lig golüne imza attı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 2025/26 sezonuna farklı bir galibiyetle başladı ve ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Ligde gelecek hafta Manchester City, sahasında Tottenham Hotspur'u konuk edecek. Wolves ise Bournemouth deplasmanına gidecek.