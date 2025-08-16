Kocaelispor ile Samsunspor, Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takımın mücadelesi nefes keserken yaşanan pozisyonlar ve heyecanlı anlar futbol severlere keyif verdi.
Ev sahibi ekip, dakikalar 44'ü gösterirken Samet Yalçın'ın atılmasıyla birlikte 10 kişi kaldı. İlk devre 0-0 sona erdi. İkinci yarının son dakikalarında Rick van Drongelen'in kafa vuruşuyla kırmızı beyazlı ekip golü buldu ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda, kale direğine çarpan topu sonrasında savunma kornere gönderdi.
21. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nu ceza sahasına ortasında meşin yuvarlakla buluşan Dimata'nın kafa vuruşunda. kaleci Jovanovic meşin yuvarlağı direk dibinden kurtardı.
32. dakikada sağ kanatta Zeki Yavru'nun taç atışında topu göğsüne alan Mouandilmadji'nin şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.
42. dakikada VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Zorbay Küçük, Holse'ye müdahalesi nedeniyle Samet Yalçın'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
RAKİPLER FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR
Yeşil siyahlılar bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kırmızı beyazlılar ise Avrupa mesaisi nedeniyle ertelenecek maçının ardından Trabzonspor'a konuk olacak.