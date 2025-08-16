PODCAST CANLI YAYIN

Mustafa'nın dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın St Patrick's maçında sakatlanan genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

Giriş Tarihi:
Mustafa'nın dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın St Patrick's'i konuk ettiği maçta oyuna girdikten hemen sonra sakatlanan Mustafa Hekimoğlu'nun yeşil sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.

Genç oyuncu sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık sakatlığı nedeni ile en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Mustafa HekimoğluMustafa Hekimoğlu

3 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

64. dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Hekimoğlu, yalnızca 3 dakika sahada kalabildi.

67. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirlendi.

Bu gelişme üzerine teknik heyet zorunlu oyuncu değişikliği yaptı.

Beşiktaş Moritz Jenz transferinde ısrarcı: Wolfsburga 3 milyon euro teklif ettiBeşiktaş Moritz Jenz transferinde ısrarcı: Wolfsburga 3 milyon euro teklif etti
Beşiktaş Moritz Jenz transferinde ısrarcı: Wolfsburg'a 3 milyon euro teklif etti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
Sındırgı depreminin hasar raporu! Bakan Murat Kurum açıkladı
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP'li belediyelerde klasik tablo! İzmir'den sonra İzmit de çöp çukur çamur | "Hizmet veremeyeceklerse bizim başımıza gelmesinler"
İstanbul dahil 13 il listede! Meteoroloji uyardı: Hızı 70 km olacak!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa'da panik: İlk hamle The Economist'ten
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! İzmir'de mücadele sürüyor: Havadan ve karadan müdahale
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme “bomba” gibi düştü | En son İran'da görülmüştü
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!