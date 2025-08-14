Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan'a kırmızı kart

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Samsunspor'un rakibi belli oldu. Shakhtar ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan ve golsüz devam eden karşılaşmanın 82. dakikasında hakemin kararına sinirlenen Turan, itirazları sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Arda Turan (Shakhtar) Kararın ardından daha da öfkelenen genç teknik adam, hakemin üzerine yürüdü. Arda Turan, maçın geri kalan bölümünü tribünden takip etti.