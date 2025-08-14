PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan'a kırmızı kart

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Panathinaikos’u konuk eden Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan, hakemin kararına tepki gösterdiği için kırmızı kartla oyundan atıldı. Ukrayna temsilcisi de rakibine elendi. Samsunspor, Yunan ekibiyle play-off turunda karşılaşacak.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Samsunspor'un rakibi belli oldu. Shakhtar ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Polonya'da oynanan ve golsüz devam eden karşılaşmanın 82. dakikasında hakemin kararına sinirlenen Turan, itirazları sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Arda Turan (Shakhtar)Arda Turan (Shakhtar)

Kararın ardından daha da öfkelenen genç teknik adam, hakemin üzerine yürüdü. Arda Turan, maçın geri kalan bölümünü tribünden takip etti.

Arda Turan (Shakhtar)Arda Turan (Shakhtar)

ELENME ŞOKU YAŞADI

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı saf dışı bırakıp 3. Eleme Turu'na yükselen Shakhtar, Panahinaikos ile eşleşmişti. İki maç da 0-0 bitti ve kazanan taraf penaltılarla Yunan temsilcisi oldu.

Ukrayna ekibi yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

Samsunspor ise Panathinaikos ile lig aşamasına kalabilmek adına kozlarını paylaşacak.

