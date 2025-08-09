PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Becao sevinci

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda temsilcisi Feyenoord’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core egzersizleriyle başladı. Ardından çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

BECAO TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sakatlığını atlatan Rodrigo Becao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı stoperin Feyenoord maçında kadroda yer alma ihtimali arttı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Sarı-lacivertliler, Feyenoord rövanşı öncesindeki hazırlıklarını 10 Ağustos Pazar günü sürdürecek.

