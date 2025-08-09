Fenerbahçe'de Becao sevinci

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core egzersizleriyle başladı. Ardından çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

BECAO TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sakatlığını atlatan Rodrigo Becao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Brezilyalı stoperin Feyenoord maçında kadroda yer alma ihtimali arttı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, Feyenoord rövanşı öncesindeki hazırlıklarını 10 Ağustos Pazar günü sürdürecek.