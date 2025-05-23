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Mehmet Topal Petrolul Ploieşti'ye veda etti

Teknik direktör Mehmet Topal, Romanya 1. Lig takımlarından Petrolul Ploieşti ile yollarını resmen ayırdı. Genç teknik adam, sezon sonunda sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alarak Rumen kulübünden ayrıldı.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 19:08
Mehmet Topal Petrolul Ploieşti’ye veda etti

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Teknik direktörlük kariyerine Petrolul Ploieşti ile adım atan Mehmet Topal, Aralık 2024'te kulüple yaşadığı anlaşmazlıklar ve verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Ancak takımın başına geçen Adrian Mutu ile 2.5 ay süren birlikteliğin ardından, yönetim yoğun çabalar sonucu Topal'ı yeniden takımın başına getirmişti.

Petrolul'da ilk teknik adamlık deneyimini yaşayan Mehmet Topal, kısıtlı bütçeye ve ağır ekonomik şartlara rağmen başarılı bir sezon geçirdi. Kulüpteki maddi sıkıntılara rağmen takımı ayakta tutmayı başaran Topal, sezon sonunda yeni sözleşmeye imza atmayarak görevini bıraktı.

Petrolul Ploieşti, sezon boyunca süren maddi sıkıntılar nedeniyle oyuncu maaşlarını ödemekte zorlandı ve transfer için bütçe ayıramadı. Kulübün içinde bulunduğu bu zor tablo, Avrupa Konferans Ligi ön elemesine katılma umutlarını da sona erdirdi.

Yaşanan sürecin ardından Petrolul Ploieşti'den ayrılma kararı alan Mehmet Topal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hayatımda özel bir yeri olacak bir yılı geride bıraktım. Teknik Direktörlük görevim boyunca, Petrolul Ploieşti takımı ile geçirdiğim bu dönemi unutmak mümkün değil. Saha içinde ve dışında yaşadığım her an, kurduğum dostluklar, edindiğim tecrübeler benim için çok değerli. Artık bu kulübün sıkı bir taraftarıyım. Petrolul'u her zaman kalpten desteklemeye devam edeceğim. Tüm kulüp çalışanlarına, futbolcularıma, taraftarlara, teknik ekibime ve bana kucak açan Romanya halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bu hikayeyi gerçekten en doğru şekilde yaşadım. Şimdi yeni sayfalar zamanı… Petrolul her zaman kalbimde olacak."

Petrolul Ploieşti'den yapılan açıklamada ise Mehmet Topal ve yardımcılarına emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

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