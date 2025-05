Arda Güler’den ayrılık sonrası mesaj! Bu sözlerle veda etti

Arda Güler, sosyal medya hesabından Luka Modric'e veda etti.

Milli futbolcu şunları yazdı;

"Luka abi, bu formayla yaptığın her şey futbolu seven herkesin hayallerine ilham veren bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin.



Seninle birlikte oynamak ve senden bir şeyler öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayatla ilgili tavsiyelerini almak, tutkuna, hırsına ve karakterine tanık olmak gerçekten inanılmazdı.



Sana ve güzel ailene bundan sonrası için iyi şanslar. Seni seviyorum ve sahada seninle birlikte olmayı özleyeceğim.



Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler big brate"