SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arda Güler'den ayrılık sonrası mesaj! Bu sözlerle veda etti

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren milli futbolcumuz Arda Güler, Luka Modric'in ayrılık kararı almasının ardından bir veda mesajı yayımladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:59 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 21:59
Arda Güler’den ayrılık sonrası mesaj! Bu sözlerle veda etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arda Güler, sosyal medya hesabından Luka Modric'e veda etti.

Milli futbolcu şunları yazdı;

"Luka abi, bu formayla yaptığın her şey futbolu seven herkesin hayallerine ilham veren bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin.

Seninle birlikte oynamak ve senden bir şeyler öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayatla ilgili tavsiyelerini almak, tutkuna, hırsına ve karakterine tanık olmak gerçekten inanılmazdı.

Sana ve güzel ailene bundan sonrası için iyi şanslar. Seni seviyorum ve sahada seninle birlikte olmayı özleyeceğim.

Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler big brate"

Real Madridde dev ayrılık! Arda Gülerin arkadaşı vedayı açıkladıReal Madridde dev ayrılık! Arda Gülerin arkadaşı vedayı açıkladı
Real Madrid'de dev ayrılık! Arda Güler'in arkadaşı vedayı açıkladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Taner Çetin’in hayali ihale paralarıyla asistanına villa aldırdığı ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı İsrail’le ticaret yapılıyor yalanında gerçeği açıkladı: Filistin’e ihracat yapılıyor
CHP’li İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! Bir şüpheli daha etkin pişmanlıktan yararlandı
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Taner Çetin’in İBB’deki vurgun ve zimmeti sevk yazısında! İhale rüşvetiyle villa alıp BMW taksidi ödetti: Kara parayı asistanıyla akladı
Virginia’da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
7. Etnospor Kültür Festivali başladı! Gazze’deki soykırım unutulmadı! Bilal Erdoğan’dan Takvim.com.tr’ye özel açıklama
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu
Başkan Erdoğan noktayı koydu: PKK’nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır | Trump, Şara ve Selman zirvesi...
Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci davadan neden çekildi? 100 milyon TL aldı mı? Kayınpederi hakkında şok iddia
Kuzey Kore’nin 5 bin tonluk savaş gemisi lansmanda kaza yaptı Kim Jong Un çileden çıktı
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi
Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubu’na endişe verici manşeti
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
İBB Medya AŞ’de Bizimkiler vurgunu! Emrah Bağdatlı’dan 50 bin TL’lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun’un takıcısına 906 bin TL rüşvet
ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donald Trump’tan açıklama var
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde