SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Real Madrid'de dev ayrılık! Arda Güler'in arkadaşı vedayı açıkladı

Dünyanın en önemli takımlarından biri olan Real Madrid'de Luka Modric dönemi sona erdi. Hırvat futbolcu, sezon sonuyla birlikte takımdan ayrılacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 17:13
Real Madrid’de dev ayrılık! Arda Güler’in arkadaşı vedayı açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanya devi Real Madrid'de bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Real Madrid'in yıldız futbolcularından 39 yaşındaki Luka Modric, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurdu.

İşte Modric'in o açıklaması;
"Sevgili Madridistalar,

O an geldi. Asla gelmesini istemediğim ama futbolun ve hayatın bir parçası olan, her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğu o an… Cumartesi günü Santiago Bernabéu'da son maçımı oynayacağım.

2012 yılında, dünyanın en iyi takımının formasını giymek hayaliyle ve büyük şeyler başarma arzusu ile geldim ama sonrasında yaşanacakları asla hayal edemezdim. Real Madrid'de oynamak, hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi.

Tarihin en başarılı kulübünün en parlak dönemlerinden birinin parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Tüm kalbimle kulübe teşekkür ediyorum, özellikle Başkan Florentino Pérez'e, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve bu süreçte bana yardımcı olan herkese…

Bu yıllar boyunca inanılmaz anlar yaşadım; imkansız gibi görünen geri dönüşler, finaller, kutlamalar ve Bernabéu'daki büyülü geceler… Her şeyi kazandık ve ben çok mutluydum. Gerçekten çok, çok mutluydum.

Ama kazandığımız kupalardan ve zaferlerden öte, kalbimde taraftarların sevgisini taşıyorum. Gerçekten sizlerle aramda kurulan özel bağı nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Kendimi hep desteklenmiş, saygı duyulmuş ve sevilmiş hissettim. Her alkışı ve bana gösterdiğiniz tüm sevgi dolu jestleri asla unutmayacağım.

Kalbim dopdolu bir şekilde ayrılıyorum. Gururla, minnettarlıkla ve silinmez anılarla dolu bir kalple… Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından bu formayı bir daha sahada giymeyecek olsam da, her zaman bir Madridista olarak kalacağım.

Yeniden görüşeceğiz. Real Madrid her zaman evim olacak. Sonsuza dek.

Hala Madrid.

Luka Modric"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplandı! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
’Dijital Telif’te bıçak kemiğe dayandı! Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan TAKVİM’e özel demeç: Yasa ne zaman çıkacak?
Virginia’da CIA karargahına saldırı! ABD bir günde ikinci kez alarmda
Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Galatasaray kanatlanacak! Transferde hedef rüzgarın oğlu
Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye Etnospor mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu
Başkan Erdoğan noktayı koydu: PKK’nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır | Trump, Şara ve Selman zirvesi...
Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci davadan neden çekildi? 100 milyon TL aldı mı? Kayınpederi hakkında şok iddia
Kuzey Kore’nin 5 bin tonluk savaş gemisi lansmanda kaza yaptı Kim Jong Un çileden çıktı
Terörsüz Suriye terörsüz bölge! PKK’nın feshi sonrası ses getirecek iddia: Öcalan YPG/SDG’nin feshi için taahhüt verdi
7. Etnospor Kültür Festivali başladı! Gazze’deki soykırım unutulmadı! Bilal Erdoğan’dan Takvim.com.tr’ye özel açıklama
Bakan Bayraktar açıkladı: Suriye’ye elektrik ihracatı 3 katına çıkacak!
Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubu’na endişe verici manşeti
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
İBB Medya AŞ’de Bizimkiler vurgunu! Emrah Bağdatlı’dan 50 bin TL’lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun’un takıcısına 906 bin TL rüşvet
Başkan Erdoğan’dan Kredi Garanti Fonu, KOBİ’ler ve Türk Eximbank açıklaması: Yeni dönemde farklı adımlar atacağız
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı! Kaos çıkınca uzlaştılar...
Türkiye’nin Suriye ziyaretinde neler konuşuldu? MSB açıkladı: 4 terörist teslim oldu
ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donald Trump’tan açıklama var
Sibel Can’la televizyon ekranlarında şov yapıyordu! Fındık Kurdu Berna’nın bakın şimdi ne halde