THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko Final Four'da şampiyonluk için mücadele edecek (EPA)

DİĞER YARI FİNAL: OLYMPİAKOS - AS MONACO

Aynı gün oynanacak diğer yarı finalde ise Yunan temsilcisi Olympiakos ile Fransız ekibi AS Monaco karşı karşıya gelecek. Her iki maç da basketbol tutkunları tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.