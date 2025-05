THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko , Final Four yarı finalinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma 23 Mayıs 2025 Cuma günü, Abu Dabi'nin Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena'da oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko Final Four'da şampiyonluk için mücadele edecek (EPA)

DİĞER YARI FİNAL: OLYMPİAKOS - AS MONACO

Aynı gün oynanacak diğer yarı finalde ise Yunan temsilcisi Olympiakos ile Fransız ekibi AS Monaco karşı karşıya gelecek. Her iki maç da basketbol tutkunları tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.