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THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği 2025 THY EuroLeague Final Four maçları için geri sayım başladı. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Final Four, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko da Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Peki, Final Four ve Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 20:48 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 20:48
THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?

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Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four yarı finalinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma 23 Mayıs 2025 Cuma günü, Abu Dabi'nin Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena'da oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko Final Four'da şampiyonluk için mücadele edecek (EPA)Fenerbahçe Beko Final Four'da şampiyonluk için mücadele edecek (EPA)

DİĞER YARI FİNAL: OLYMPİAKOS - AS MONACO
Aynı gün oynanacak diğer yarı finalde ise Yunan temsilcisi Olympiakos ile Fransız ekibi AS Monaco karşı karşıya gelecek. Her iki maç da basketbol tutkunları tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de 2016-2017 sezonunda şampiyonluğu bulunuyor (EPA)Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de 2016-2017 sezonunda şampiyonluğu bulunuyor (EPA)

FİNAL FOUR CANLI YAYIN
Final Four mücadeleleri, 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve karşılaşmalar S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.