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Serdal Adalı seçin öncesinde ekibini tanıttı

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimli genel kurul öncesinde düzenlediği toplantıda yönetim kurulu listesini tanıttı ve yeni döneme dair projelerini kamuoyuyla paylaştı. Başkanlık görevinde 120 günü geride bıraktıklarını belirten Adalı, göreve geldikleri günden itibaren kulübün tüm alanlarına müdahale ettiklerini ve artık Beşiktaş’ta kaos yerine proje konuşulan bir ortam oluştuğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 22:08 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 22:08
Serdal Adalı seçin öncesinde ekibini tanıttı

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Adalı, camiada artık umutsuzluk değil şampiyonluk konuşulduğunu ifade ederek, sadece dört ayda önemli bir dönüşüm sağlandığını vurguladı. Beşiktaş'ta geçmişte yaşanan iç çekişmelerin sona erdiğini ve artık sportif başarıya odaklanan bir yapı inşa ettiklerini belirtti.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK VE SERMAYE ARTIŞI

Adalı, göreve geldiklerinde 15 milyar TL borç ve 50 milyon Euro faiz yüküyle karşılaştıklarını, sermaye artışıyla birlikte kulüp tarihinde bir seferdeki en büyük borç ödemesinin yapılacağını söyledi. Bu süreçte 1 milyar 433 milyon TL gelir elde edildiğini ve bu tutarın tamamının Bankalar Birliği borçlarına aktarılacağını belirtti.

Ayrıca Beşiktaş'ın BJK AŞ'deki pay oranının yüzde 51'den yüzde 70'e çıktığını ve bu oranın uzun vadeli değer artışı sağlayacağını ifade etti.

"BEŞİKTAŞLI İŞ İNSANLARINDAN DAHA FAZLA DESTEK BEKLERDİM"

Adalı, sermaye artışı sürecinde bazı Beşiktaşlı iş insanlarının yeterince destek vermemesinden ötürü kırgın olduğunu söyledi. Bu süreçte camia olarak daha fazla kenetlenme gerektiğini vurguladı.

TESİS PROJELERİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Adalı, İstanbul Havalimanı yakınlarında 100 dönümlük arazinin kulübe tahsisi için önemli yol kat ettiklerini açıkladı. Bu alanın altyapı ve antrenman tesisleri için kullanılacağını, ayrıca gelir getirici projelerle değerlendirileceğini söyledi.

Beşiktaş Dikilitaş'taki 15 dönüm arazinin de Emlak Konut iş birliğiyle projelendirildiğini belirten Adalı, bu projenin yaklaşık 200 milyon Euro gelir sağlayacağını ve önemli bir kısmının borçların kapatılmasına ayrılacağını ifade etti.

TAKIM PLANLAMASINDA ÜÇ TEMEL STRATEJİ

Adalı, yeni sezon itibarıyla takım planlamasının üç temel üzerine kurulacağını açıkladı:

  • Tecrübeli Türk oyuncular
  • Avrupa seviyesinde deneyimli yabancılar
  • Potansiyeli yüksek uluslararası yetenekler

TRANSFER GELİŞMELERİ

Adalı, Rio Ave'nin Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonunu kullanacağını ve oyuncunun başka bir kulübe satılacağını belirtti. Solskjaer'in, Kayserispor'da kiralık oynayan Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroda görmek istediğini, Alex Oxlade-Chamberlain için teklif beklediklerini ve Gedson Fernandes'in yüzde 50 hakkı alınmadan satışına izin verilmeyeceğini söyledi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ AÇIKLANDI

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer, Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın ve İbrahim Şafak Sağlam yer aldı.

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