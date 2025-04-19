Trabzonspor’da liste başı Artem Bondarenko! Transfere rekor bonservis

Karadeniz ekibi; forvet, sol kanat, sol bek, 10 numara, 8 numara ve stoper bölgelerine transfer yapmayı planlıyor. Bu kapsamda daha önce Batagov, Sikan ve Zubkov'u Ukrayna'dan kadrosuna katan Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'in çok yönlü orta saha oyuncusu Bondarenko için yeniden harekete geçecek.
Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)
BONDARENKO İÇİN YENİ GİRİŞİM
Ara transfer döneminde 7 milyon euro'luk resmi teklif ile Shakhtar'ın kapısını çalan Trabzonspor, 12 milyon euro'luk taleple karşılaşmış ve transfer gerçekleşmemişti. Ancak Karadeniz temsilcisi, sezon sonunda yıldız futbolcu için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)
33 MAÇTA 9 GOL VE 2 ASİST
24 yaşındaki Bondarenko, bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı verdi. 1.87 boyundaki oyuncu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hem teknik kapasitesi hem de fizik gücüyle dikkat çeken genç yıldız, Shakhtar altyapısından yetişti.