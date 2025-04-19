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Trabzonspor'da liste başı Artem Bondarenko! Transfere rekor bonservis

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu transfer çalışmalarında hedefler netleşmeye başladı. Bordo-mavililer, önümüzdeki sezon için 6 farklı bölgeye takviye yapmayı planlarken, gözler yeniden Shakhtar Donetsk'in yıldızı Artem Bondarenko'ya çevrildi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:22 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 18:43
Trabzonspor’da liste başı Artem Bondarenko! Transfere rekor bonservis

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Karadeniz ekibi; forvet, sol kanat, sol bek, 10 numara, 8 numara ve stoper bölgelerine transfer yapmayı planlıyor. Bu kapsamda daha önce Batagov, Sikan ve Zubkov'u Ukrayna'dan kadrosuna katan Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'in çok yönlü orta saha oyuncusu Bondarenko için yeniden harekete geçecek.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

BONDARENKO İÇİN YENİ GİRİŞİM
Ara transfer döneminde 7 milyon euro'luk resmi teklif ile Shakhtar'ın kapısını çalan Trabzonspor, 12 milyon euro'luk taleple karşılaşmış ve transfer gerçekleşmemişti. Ancak Karadeniz temsilcisi, sezon sonunda yıldız futbolcu için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

33 MAÇTA 9 GOL VE 2 ASİST
24 yaşındaki Bondarenko, bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı verdi. 1.87 boyundaki oyuncu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Hem teknik kapasitesi hem de fizik gücüyle dikkat çeken genç yıldız, Shakhtar altyapısından yetişti.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Bondarenko'nun Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun transferi, gerçekleşmesi halinde Trabzonspor'un kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedelli transferi olacak.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

SHAKHTAR'IN DİRENCİ DEVAM EDİYOR
Ukrayna basınına göre, Shakhtar Donetsk teknik heyeti, ara transfer döneminde Sikan ve Zubkov'un ayrılığı sonrası Bondarenko'nun da gönderilmesine sıcak bakmamıştı. Ancak sezon sonunda yapılacak yeni teklif ve oyuncunun da Avrupa dışındaki alternatifleri değerlendirmeye açık olması, Trabzonspor'un bu transferdeki şansını artırabilir.

KARADENİZ EKİBİ ISRARCI
Trabzonspor, genç ve çok yönlü bir orta saha oyuncusu kazandırmak adına Artem Bondarenko transferinde ısrarcı görünüyor. Yönetim, bu yaz transfer döneminde oyuncuyu kadroya katmak için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

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