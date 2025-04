Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök: "Devam etmek istiyorum"

Antrenörlük kariyerinde Anadolu Efes'te THY Euroleague, Galatasaray'da BKT EuroCup ve Beşiktaş'ta FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonlukları yaşayan Sekizkök, bu kez başantrenör ünvanıyla yeni bir Avrupa zaferi elde etmek istiyor.Yakup Sekizkök yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Dörtlü Final'deki ilk maçında son finalistlerden İspanya temsilcisi Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise son şampiyon Unicaja Malaga ile AEK (Yunanistan)-Nanterre 92 (Fransa) eşleşmesinin galibi kozlarını paylaşacak.Yakup Sekizkök yaptığı açıklamada, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final bileti almalarının sürpriz olmadığını belirtti."Geçen sezon transfer hazırlıklarımıza başladığımızda Dörtlü Final hedefini en tepeye yazmıştık. Bu, turnuvada olmamız gereken bir noktaydı. Son 16 turu maçlarımızı oynarken hedefin kupa olduğunu da söylemiştik. Yarı finalde Tenerife ile oynayacağız. İnşallah Tenerife'yi geçip finalde rakibimizi göreceğiz. Turnuvada şu an belirsiz tek şey Dörtlü Final'in nerede oynanacağı. Bu, AEK ile Nanterre 92 arasında uzayan serinin sonunda belli olacak. Unicaja Malaga çok iyi ve tecrübeli bir takım. İspanya Kupası'nı aldı. Ligde yoluna iddialı devam ediyor. Geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. THY Avrupa Ligi'nde oynadı. BKT Avrupa Kupası'nı da kazandı. Tenerife ise son 10 yılda 6 kez Dörtlü Final oynadı. Huertas'ın liderliğinde, Shermadini ile beraber takımı yönetiyorlar. Başantrenörleri çok tecrübeli. Güzel bir turnuva olacağı kesin. Biz de Galatasaray olarak en az diğer takımlar kadar şampiyonluk ve kupa için adayız. Önümüzdeki 3 haftayı bu hayali gerçekleştirmek için en verimli bir şekilde kullanacağız."Yakup Sekizkök, erkek basketbolunda Galatasaray'ın müzesine ikinci Avrupa kupasını getirmek istediklerini söyledi.Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımının kupayı kazanamamasının kendilerini motive ettiğini de aktaran Sekizkök, "Galatasaray için Avrupa'da kazanılan her maç ve başarı çok değerli. Yüzünü yurt dışındaki başarılara çevirmiş bir kulübüz. BKT Avrupa Kupası'nın ardından müzemize bir kupa daha getirmek istiyoruz. Cummings ve Göksenin Köksal dışında birçok oyuncumuz için de ilk defa Avrupa başarısı olacak. Unicaja Malaga ve Tenerife'teki gibi defalarca buraları oynamış ve şampiyonluk kazanmış oyuncularımız yok ama başarıya aç, hazır, daha genç ve istekli bir kadromuz var. İnşallah bu kadroyu koruyarak, yer alacağımız organizasyonlarda hep tepelere oynayan, Dörtlü Final, final ve kupaları hedefleyen bir kemik kadro oluşturacağız." ifadelerini kullandı.NBA'in Avrupa'da FIBA ile ortaklaşa lig kurma projesiyle ilgili görüşlerini paylaşan sarı-kırmızılı takımın başantrenörü, şöyle konuştu:"Galatasaray olarak Avrupa basketbolunun en iyi organizasyonunda yer almak istiyoruz. Şu an bu THY Avrupa Ligi. Avrupa Ligi, ortakları bulunan ve katılımı şartlara bağlı bir organizasyon. Bunun için Avrupa Kupası'nı kazanmak veya wild card almak gerekiyor. Avrupa Ligi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bir yandan da NBA'in dahil olmasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir olguya evrilme durumu var. Bunu da yakından takip ediyoruz. FIBA ile iletişimimiz sürüyor. NBA'in FIBA ile ortaklaşa kurmayı düşündüğü organizasyonun THY Avrupa Ligi'nden hariç bir turnuva olacağını düşünmüyorum. Avrupa'nın en değerli kulüpleri ve en iyi kadrolar Avrupa Ligi'nde. Bunlar olmadan kurulacak bir lig gerçekçi olmayacaktır. Müşterek bir yapı olacağını düşünüyorum. Ortak bir lig organize edileceğini düşünüyorum. İki ayrı lig olacağını düşünmüyorum. Avrupa Ligi'nin de bunun içinde yer alacağını düşünüyorum. Biz de bu yapının içinde olacağız. Eğer bu gerçekleşmezse belki rotamızı Avrupa Ligi'ne çevireceğiz. Sezon sonunda belki uzun vadeli, belki de 1 yıllık bir karar vereceğiz. Galatasaray adına en doğru karar verilecektir. Gelecek sezon direkt THY Avrupa Ligi iddialı olur. Belki BKT Avrupa Kupası olabilir. Bu kararı haziran ayında paylaşacağımızı düşünüyorum."THY Avrupa Ligi'nin kulüpler düzeyindeki en iyi turnuva olmasına rağmen tüm takımların zarar ettiğine vurgu yapan Yakup Sekizkök, sözlerini şöyle sürdürdü:"THY Avrupa Ligi'nde bütün kulüpler zarar ediyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çoğu Avrupa Ligi takımından daha fazla gelir elde etmiş durumdayız. Hatta şampiyon olmadığımız takdirde bile Avrupa Ligi takımlarının yarısından daha fazla gelirimiz var. Ancak bu da yeterli değil. Bütçemizi karşılamıyor. NBA pazarlama anlamında Avrupa basketboluna destek olabilir. FIBA'nın da Avrupa basketbolunda tepe nokta olduğunu unutmamak lazım. NBA'in pazarlama tarafının Avrupa Ligi'ndeki takımları cezbedeceğini düşünüyorum. Hiçbir takım sürekli zarar etmek istemez. Kar edebileceği bir ortam varsa bu oluşuma dahil olmak isteyeceklerini düşünüyorum. Maddi sebeplerden dolayı Avrupa Ligi'nin de yer alacağı yeni bir oluşum olabilir. Bunu zaman gösterecek."Bu sezon THY Euroleague'de Dörtlü Final organizasyonunun Abu Dabi'de düzenleneceğinin hatırlatılması ve bu ev sahipliği için 50 milyon avronun ödeneceği iddialarına ilişkin konuşan Sekizkök, "Bu paranın Avrupa Ligi'ndeki ortak ve yarışmacı kulüplere dönüşü olacaktır. Eğer doğruysa ciddi rakamlar. Avrupa basketbolu adına bu tip yatırımcıların işin içine çekilmesi doğru bir yol. Sırp takımlarından özel davetiye için istenen bedellere bakılırsa bu miktar ortaklar arasında da bölüştürülecek." ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı takımın başantrenörlüğünü yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Yakup Sekizkök, daha büyük hedeflere yönelerek görevine devam etmek istediği kaydetti.Kariyerinde aldığı kararlardan ve geldiği noktadan memnun olduğunu ifade eden Sekizkök, "Galatasaray'da çok mutluyum. İyi bir takımımız var. Bu oyuncu grubuna antrenörlük yaptığım için çok mutluyum. İlk önce Dörtlü Final'e, daha sonra da Basketbol Süper Ligi play-off'larına odaklanacağız. Geleceği planlamaya başlayacağız. Galatasaray'da devam etmek ve mümkünse daha büyük hedeflere yönelmek istiyorum. Yönetimimiz de hem sponsorlarla hem de Avrupa basketbolundaki organizasyonlarla görüşüyor. İşimize odaklanmamızı sağlayan bir yönetimimiz var. Bize bütün imkanları sağlıyorlar. Sinan Erdem Spor Salonu'ndan Basketbol Gelişim Merkezi'ne geçtik. Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri. Bu salonu kullanmaktan dolayı çok memnunuz." şeklinde görüş belirtti.A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman'ın yardımcılığını da yapan Yakup Sekizkök, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) hedef ve hayallerinin madalya kazanmak olduğunu söyledi.Çok iyi bir jenerasyona sahip olduklarının altını çizen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Milli takımın hedefi madalya. Ergin hocayla mesajlaştık. Dörtlü Final için bana başarı diledi. Ben de ona 'Biz kupayı alıp geleceğiz. İnşallah yazın da EuroBasket 2025'i beraber kazanacağız.' dedim. Bizim hayalimiz ve kafamızdaki hedef bu. Türk Milli Takımı'nda çalışmak ve ay-yıldızlı formayı temsil etmek çok büyük bir onur. Milli takımımızı Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkartabilirsek ve madalya hatta şampiyonluk kazanabilirsek görevimizi layıkıyla yapmış oluruz. Oyuncular da çok motive. Alperen'in NBA'de, Cedi Osman ile Ömer Faruk'un da Avrupa'da çok ciddi bir sezon geçirerek ve oynayarak gelmesi bize ayrı bir artı sağlıyor. Tarık Biberovic ile diğer oyuncularımızın durumu netleştikten sonra orada da yüzümüzü inşallah zirveye çevireceğiz." ifadelerini kullandı.Ay-yıldızlılardaki devşirme oyuncu tercihine ilişkin de konuşan Yakup Sekizkök, "Bizim devşirme oyuncumuz Shane Larkin. Tarık Biberovic de devşirme statüsünde. Biz bu iki oyuncunun da kadroda olmasını istiyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonunun Tarık ile ilgili yoğun temasları devam ediyor. Devşirme olarak yeni oyuncu olur mu olmaz mı bunu bilemiyorum. Eğer yeni bir oyuncu gelecekse, bizi yukarıya taşıyacak ve ciddi bir isim olması gerek. Larkin, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri. Ondan daha iyi bir oyuncu olmayacaksa bu hakkı başkasında kullanmak gereksiz olur. Elimizdeki oyuncularla kafamızdaki yapıyı oluşturuyoruz." diye konuştu.THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR ile Anadolu Efes arasındaki play-off eşleşmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Sekizkök, "Ergin hocayı çok seviyoruz. Hem A Milli Takımı'mızın başantrenörü hem de kendisiyle dirsek dirseğe 10 yıldır çalışıyorum. Sonuçta ben her zaman rakip kim olursa olsun bir Türk takımının Avrupa'da başarılı olmasını isterim. Bu yüzden gönlümüz tabii Anadolu Efes'in turu geçmesinden yana." diyerek sözlerini tamamladı.