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Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması devam ediyor. Sarı lacivertlilerin ayrılmayı planladığı iki yıldız için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 11:04 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 11:04
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenen Kanarya, ardından sahasında Samsunspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Galatasaray ile karşılaşacak.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

MOURINHO'DAN BÜYÜK HESAP

Fenerbahçe'de tüm planlar, Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray derbisine göre yapılıyor.

Sarı-lacivertliler, hem ligde hem de kupada kritik bir viraja girerken, Jose Mourinho ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup ederek camiayı yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

KUPADA ZAFER, LİGDE UMUT!

Fenerbahçe, ligde Bodrumspor'u mağlup edip şampiyonluk yolunda rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Mourinho'nun en büyük umudu ise Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında puan alması. Eğer bu gerçekleşirse, Portekizli teknik adam 5 gün sonra Kadıköy'de oynanacak Türkiye Kupası derbisinde Galatasaray'ı yenerek takımını psikolojik üstünlükle şampiyonluk yarışına sokmak istiyor.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

MOTİVASYON KAYNAĞI: KUPA DERBİSİ

Mourinho'nun planı sadece bir galibiyet değil. Deneyimli çalıştırıcı, kupada alınacak galibiyetin sadece tur anlamına gelmeyeceğini, aynı zamanda rakibin moralini bozarak Fenerbahçe'yi yarışta yeniden iddialı hale getireceğini düşünüyor. Takıma yaptığı toplantılarda da bu motivasyonu aşılayan Portekizli teknik adam, derbinin kırılma maçı olacağı görüşünde.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

DUSAN TADIC KARARI

Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması da devam ediyor.

İlerleyen yaşı ve son dönemde gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarlardan tepki toplayan Sırp yıldız Dusan Tadic, yeni kontrat bekliyordu ancak yaşananlardan sonra frene bastı.

Bir süredir eski kulübü Ajax'ın radarında olan 36 yaşındaki oyuncu, mukavele görüşmelerine başladı.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

BİZE DENEYİM KATAR

Ancak Ajax taraftarları bu konuda ikiye bölündü. Voetbalprimeur gazetesi, taraftarlarla röportaj yaptığı bir video paylaştı. Dönmesini istemeyenler onun zamanının dolduğunu ve efsane olarak kalması gerektiğini belirtti.

Gelmesini arzu edenler ise Tadic'in futbol aklıyla oyuna deneyim katabileceğini ifade etti.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

İRFAN CAN'A AVRUPA KANCASI

Fenerbahçe'de sakatlanan Livakovic'ten kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat'ın performansı büyük beğeni topladı. Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde kendini gösteren İrfan Can Eğribayat, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

26 yaşındaki kaleciye Ajax, Bologna, Sevilla ve Real Betis'in talip olduğu iddia edildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, İrfan Can Eğribayat'ın başarılı performansının ardından mukavelesi 2027'de bitecek başarılı kaleciyle yeni sözleşme imzalamak için masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.

İrfan Can Eğribayat'ın da Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

MAXIMIN PİŞMANLIĞI

Fenerbahçe yönetimi, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin için büyük pişmanlık yaşadı.

Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile sıkıntı yaşadığı için kadro dışı bırakma kararı aldığı Maximin'in ara transfer döneminde Napoli'ye gidişine engel olunması pişmanlık yarattı.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

NE OLMUŞTU?

İtalyan ekibinin kiralık olarak istediği Maximin için para talep eden sarı-lacivertliler sürecin uzamasına sebep olmuş ve daha sonra da transfer dönemi kapanmış ve evraklar yetişmemişti.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

BEŞİKTAŞ KANCASI

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini uzatmayacağı ve bonservisini de almayacağı Allan Saint Maximin için Beşiktaş'ın adı ön plana çıktı.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

Siyah beyazlıların Fenerbahçe ile yollarını ayıracak olan Fransız yıldızın yanı sıra Osayi-Samuel için de girişimlere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

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