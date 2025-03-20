Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

MOTİVASYON KAYNAĞI: KUPA DERBİSİ



Mourinho'nun planı sadece bir galibiyet değil. Deneyimli çalıştırıcı, kupada alınacak galibiyetin sadece tur anlamına gelmeyeceğini, aynı zamanda rakibin moralini bozarak Fenerbahçe'yi yarışta yeniden iddialı hale getireceğini düşünüyor. Takıma yaptığı toplantılarda da bu motivasyonu aşılayan Portekizli teknik adam, derbinin kırılma maçı olacağı görüşünde.

DUSAN TADIC KARARI Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlaması da devam ediyor. İlerleyen yaşı ve son dönemde gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarlardan tepki toplayan Sırp yıldız Dusan Tadic, yeni kontrat bekliyordu ancak yaşananlardan sonra frene bastı.



Bir süredir eski kulübü Ajax'ın radarında olan 36 yaşındaki oyuncu, mukavele görüşmelerine başladı.





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Ancak Ajax taraftarları bu konuda ikiye bölündü. Voetbalprimeur gazetesi, taraftarlarla röportaj yaptığı bir video paylaştı. Dönmesini istemeyenler onun zamanının dolduğunu ve efsane olarak kalması gerektiğini belirtti.



Gelmesini arzu edenler ise Tadic'in futbol aklıyla oyuna deneyim katabileceğini ifade etti.

İRFAN CAN'A AVRUPA KANCASI Fenerbahçe'de sakatlanan Livakovic'ten kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat'ın performansı büyük beğeni topladı. Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde kendini gösteren İrfan Can Eğribayat, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.



26 yaşındaki kaleciye Ajax, Bologna, Sevilla ve Real Betis'in talip olduğu iddia edildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, İrfan Can Eğribayat'ın başarılı performansının ardından mukavelesi 2027'de bitecek başarılı kaleciyle yeni sözleşme imzalamak için masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.



İrfan Can Eğribayat'ın da Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.