Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı

İRFAN CAN'A AVRUPA KANCASI

Fenerbahçe'de sakatlanan Livakovic'ten kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat'ın performansı büyük beğeni topladı. Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde kendini gösteren İrfan Can Eğribayat, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.



26 yaşındaki kaleciye Ajax, Bologna, Sevilla ve Real Betis'in talip olduğu iddia edildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, İrfan Can Eğribayat'ın başarılı performansının ardından mukavelesi 2027'de bitecek başarılı kaleciyle yeni sözleşme imzalamak için masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.



İrfan Can Eğribayat'ın da Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.