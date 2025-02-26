Real Sociedad - Real Madrid CANLI İZLE 🔴⚽

🎥 Real Sociedad - Real Madrid maçını canlı izle

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Tivibu Spor 1 kanalına erişim sağlayarak karşılaşmayı takip edebilir. Tivibu aboneleri, platformun TV ve mobil uygulamaları üzerinden maçı izleyebilirler. Maçı kaçırmamak için yayın saati olan 23:30'a dikkat etmekte fayda var.

🔥 Real Madrid avantaj peşinde!

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Eflatun-beyazlı ekip, final yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Real Sociedad ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağlama peşinde olacak.