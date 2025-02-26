Real Sociedad - Real Madrid CANLI İZLE 🔴⚽

İspanya Kral Kupası'nda finale yükselmek isteyen Real Sociedad ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede, milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler yayın detaylarını araştırıyor.
Fotoğraflar: AA
⏰ Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçı 26 Şubat Çarşamba günü oynanacak. TSİ 23:30'da başlayacak olan mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.
📺 Real Sociedad - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Heyecan dolu karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, şifreli olarak yayınlanacağı için izleyiciler Tivibu platformu üzerinden maçı takip edebilecek.
🇹🇷 Arda Güler ilk 11'de mi?
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in, bu önemli mücadelede ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes karşısında Arda'ya ilk 11'de şans vermiş ve oyuncu 76 dakika sahada kalmıştı. La Liga'da uzun süredir süre bulamayan Arda Güler'in, Real Sociedad deplasmanında forma giymesi bekleniyor.
⚔️ Real Sociedad - Real Madrid muhtemel 11'ler
Real Sociedad: Remiro, Elustondo, Mejias, Aguerd, Lopez, Zubimendi, Kubo, Zakharyan, Tejeda, Gomez, Oskarsson
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Raul, Alaba, Mendy, Tchouameni, Modric, Diaz, Arda Güler, Mbappe, Vinicius