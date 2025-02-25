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TFF açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu disiplin sevklerini açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho derbideki hakaretleri ve Okan Buruk futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 22:14 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 22:24
TFF açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK’ya sevk edildi

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    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu disiplin sevklerini açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho derbideki hakaretleri ve Okan Buruk futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.

    Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına taktik verdi. (AA)Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına taktik verdi. (AA)

    İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

    Hukuk Müşavirliği'nce 25.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

    Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya (solda) başarılar diledi. (AA)Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya (solda) başarılar diledi. (AA)

    GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

    Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularına taktik verdi. (AFP)Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncularına taktik verdi. (AFP)

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi OKAN ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü STEFANO RAPETTI'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (AA)Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (AA)

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü RICARDO MANUEL NUNES FORMOSINHO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

    Galatasaray'dan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC 'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    Galatasaraydan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyorGalatasaraydan Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusu: Portekizli ırkçılık yaptı! Dünya bu olayı konuşuyor
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