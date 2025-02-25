TFF açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu disiplin sevklerini açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho derbideki hakaretleri ve Okan Buruk futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.