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Fenerbahçe'nin listesindeki Vedat Muriqi için Mallorca'dan açıklama!

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Vedat Muriqi ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate, öğrencisinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 21:23 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 21:23
Fenerbahçe’nin listesindeki Vedat Muriqi için Mallorca’dan açıklama!

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    Real Madrid ile İspanya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek olan Mallorca'da teknik direktör Jagoba Arrasate, mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesinde konuşan Arrasate'ye Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi de soruldu.

    46 yaşındaki teknik direktör, transfer ihtimalinin konuşulduğu Kosovalı yıldız ile ilgili olarak sorulan soruya yanıt verdi ve bu konuda sakin olduğunu açıkladı.

    İspanyol çalıştırıcı, "Sakinim çünkü kulüp için önemli bir oyuncu ve onun Mallorca'da çok mutlu olduğunu görüyorum. Hiçbir şey için endişelenmiyorum." diye konuştu.

    Vedat Muriqi (Takvim Foto Arşiv)Vedat Muriqi (Takvim Foto Arşiv)

    BU SEZON PERFORMANSI

    Mallorca'da bu sezon 15 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

    Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Kosovalı golcünün Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.