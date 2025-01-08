Fenerbahçe’nin listesindeki Vedat Muriqi için Mallorca’dan açıklama!

Real Madrid ile İspanya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek olan Mallorca'da teknik direktör Jagoba Arrasate, mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesinde konuşan Arrasate'ye Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi de soruldu.

46 yaşındaki teknik direktör, transfer ihtimalinin konuşulduğu Kosovalı yıldız ile ilgili olarak sorulan soruya yanıt verdi ve bu konuda sakin olduğunu açıkladı.

İspanyol çalıştırıcı, "Sakinim çünkü kulüp için önemli bir oyuncu ve onun Mallorca'da çok mutlu olduğunu görüyorum. Hiçbir şey için endişelenmiyorum." diye konuştu.